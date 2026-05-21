04:55, 21 мая 2026

Черкесы чтят жертв Кавказской войны спустя 162 года после ее окончания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

День памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают сегодня жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. 

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи ежегодно отмечают годовщину окончания Кавказской войны памятными мероприятиями. В Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу. 

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". 

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет. Отношение к памяти о ней остается сильно политизированным и власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали в 2025 году опрошенные "Кавказским узлом" историки. 

С проблемами политизированного отношения к событиям Кавказской войны ученые сталкивались и раньше: так, дагестанский историк Хаджимурад Доного в 2020 году указывал, что специалистов по этой теме вынуждают сглаживать "острые углы" на этапе защиты диссертаций. 

Главным последствием Кавказской войны для адыгов стало изгнание подавляющего большинства этноса с родных земель, уверен историк Заурбек Кожев.

Штурм аула Гимры. Картина художника Франца Рубо. https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Гимры#/media/Файл:Sturm_aul_Gimry_1891.jpg Историки указали на несвободу при изучении Кавказской войны

"В публичном пространстве мало присутствует эта тема, о ней вспоминают только 21 мая. Она замалчивается в школьном образовании, даже на региональном уровне, не говоря уже о федеральном уровне: тема Кавказской войны звучит где-то на третьем плане, и формулировки в последнее время все больше тождественны тем, которые были в период Российской империи - то есть Кавказ замирялся, горцы совершали набеги, имперские и царские войска наводили здесь порядок, основной тезис такой. Все темы, связанные с оценкой Кавказской войны как антиколониальной борьбы местных народов, конечно, из официального дискурса постепенно были удалены", - констатировал он. 

Коллега Кожева, работающий в одном из университетов Северного Кавказа, оценивает последствия Кавказской войны для адыгского народа как катастрофические, указывая, что они "привели к демографической катастрофе беспрецедентного масштаба". Главным уроком из истории Кавказской войны он считает "понимание, что военное решение этнополитических конфликтов никогда не бывает окончательным". 

В 1992 году Кабардино-Балкария, а в 1996 году -- Адыгея официально признали геноцид черкесского народа, однако в начале 2000-х годов деятельность черкесских общественных движений была подавлена, напомнил ранее юрист Заур Шокуев.  Он констатировал, что теперь это подавление гражданской активности "привело к усилению тенденции к ревизионизму и отрицанию исторических фактов геноцида". 

Власти контролируют и ограничивают публичные мемориальные акции

В Кабардино-Балкарии день памяти жертв Кавказской войны 21 мая в течение последних 20 лет, начиная с 2006 года, отмечается шествием с черкесскими флагами. В шествии участвуют жители республики в национальных костюмах и проводится эта акция исключительно по инициативе снизу, рассказал ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Азамат Шорманов. 

"Это мероприятие у нас проводится с 2006 года, главным организатором и инициатором этого мероприятия является народ. Стандартная программа: шествие в национальных одеждах, люди приносят символику своих родословных, идут с черкесскими флагами. Люди туда приходят семьями: старшее поколение приходит, дети приходят, молодежь. Так оно сформировалось с 2006 года, сейчас это многотысячная акция", - заявил он. 

В этом году силовики за неделю до памятной даты начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии 21 мая, в связи с чем правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию. Несмотря на предостережения, в которых содержится угроза уголовным преследованием, активисты в Нальчике не намерены отказываться от традиционного мероприятия. 

Годом ранее в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, Идар Ципинов и Беслан Гедгафов освободились позднее. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда; Казбек Мамиков после ареста не стал подавать жалобу, сочтя это бесполезным. 

Гражданская позиция участников памятной акции в Нальчике по отношению к годовщине окончания Кавказской войны неоднородна: часть активистов призывает воспринимать эту дату как день поминовения предков, другие же настаивают на справедливой оценке событий и сохранении знаний об исторической правде. 

В Адыгее масштабные мероприятия в годовщину окончания Кавказской войны не проводятся из-за усиленных мер безопасности. Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Майкопе в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны были задержаны участники неофициальной памятной акции; позднее стало известно, что силовики отпустили их без протоколов, но двум активистам пришлось написать объяснительные.  В Карачаево-Черкесии власти в последние годы также взяли под полный контроль все мемориальные мероприятия.

Глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков возмущен действиями силовиков по ограничению мирных памятных собраний. "Во всем мире - в Турции, Сирии, Иордании, Германии, США, адыги имеют возможность свободно выражать почтение жертвам Кавказской войны. Однако именно на своей родной земле они сталкиваются с ежегодными препятствиями. Это нечто невообразимое и противоречащее здравому смыслу", - подчеркнул он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
