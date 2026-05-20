Активисты в Нальчике отказались менять планы на День памяти адыгов из-за предостережений силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики, которые вручают активистам в Нальчике предостережения от участия в несогласованных акциях перед Днем памяти адыгов, ссылаются на указания "сверху". Сами активисты, несмотря на предостережения, намерены отметить годовщину традиционным шествием.

Как писал "Кавказский узел", за неделю до дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Общественный деятель Азамат Шорманов оказался в числе активистов, которым силовики захотели вручить официальное предостережение в преддверии дня памяти адыгов. Он сообщил “Кавказскому узлу”, что “отказался от встречи с участковым, чтобы не брать эту бумажку в свои руки”.

“Сотрудники Центра “Э” МВД пытались через участкового мне вручить эту бумажку. Мне кажется, это те же сотрудники, которые еще в прошлом году хотели мне дать такое письмо, но я отказался и тогда, и сейчас. Участковый пытался со мной встретиться, объяснял, что ничего страшного в этой бумажке нет: “Я разъяснительную беседу проведу, вручу бумажку, а вы можете расписываться, а можете нет”. Я спросил, нарушал ли я какой-либо закон, в связи с чем мне хотят выдать предостережение. Он сказал, что нет, и я отказался от встречи с ним: сказал отправить мне повестку, если ко мне есть какие-то претензии, тогда я приду вместе со своим адвокатом”, – рассказал он.

В разговоре с Шормановым участковый пожаловался, что на него “давят сверху”. “Он сообщил, что на него оказывают давление сверху, чтобы он встретился со мной и лично вручил. Мой ответ был неизменным, и на этом пока закончилось. В прошлом году, когда пытались это предостережение мне вручить, также звонили и сотрудники Центра “Э”, после этого отправляли в родительский дом местного участкового – это такой психологический метод, как мне кажется, давление через родителей. Все родители, мы знаем, они впечатлительные: сразу запереживали, думали, что-то серьезное случилось”, – отметил он.

Активность силовиков никак не повлияла на планы Шорманова относительно участия в траурных мероприятиях.

“Я никогда своего мнения по этому поводу не менял, поэтому в обычном порядке, в рамках правового поля буду участвовать в мероприятии. Это мероприятие у нас проводится с 2006 года, это мероприятие массовое, главным организатором и инициатором этого мероприятия является народ. Формат мероприятия тоже не изменится: это стандартная программа в виде шествия в национальных одеждах, люди приносят символики своих родословных, идут с черкесскими флагами. Люди туда приходят с семьями, – старшее поколение приходит, дети приходят, молодежь. Так оно сформировалось с 2006 года, сейчас это многотысячная акция, которая проходит исключительно по инициативе черкесского народа. И я, как общественный деятель, и как обычный гражданин, часть этого народа, я в целом вижу только один формат проведения этого мероприятия. А власти должны выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности и предотвращению каких-то неправомерных действий со стороны провокаторов, которые, возможно, появятся. Но за 20 лет моего личного участия и наблюдения на этом мероприятии таких инцидентов не было”, – подчеркнул он.

Один из активистов, получивших предостережение, предоставил “Кавказскому узлу” копия документа, который ему вручил участковый. “Разговор был коротким: он прочитал то, что написано в письме, предложил расписаться, что я его получил, но я отказался, и он ушел”, – рассказал активист.

Он также намерен принять участие в мероприятии, несмотря на предостережение. “Закон мы не нарушаем, противоправного ничего не делаем, поэтому это письмо никак не влияет на мои планы. Это выходной день, и я в праве делать то, что я хочу, – конечно, исключительно в рамках закона”, – указал он.

Участникам акции грозят уголовными статьями

В тексте письма, врученного активисту, указано, что прокуратура получила информацию о подготовке на территории Нальчика “массовых публичных мероприятий”. Конкретная привязка к дате, организаторам или историческому контексту события в тексте полностью отсутствует, но есть ссылки на статьи КоАП РФ и уголовное законодательство.

В предостережении содержится развернутый перечень нормативно-правовых актов и конкретных статей, нарушение которых повлечет за собой ответственность. В частности, упоминаются Федеральный закон № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в части недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий) и статья 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Уведомляя о риске уголовного преследования, прокуратура упоминает статью 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а также общие нормы об ответственности за проявления экстремизма.

Документ, подписанный сотрудником МВД РФ по Кабардино-Балкарии Залихановым, завершается официальным предупреждением: “в случае игнорирования требований и участия в несогласованных массовых акциях лицо, которому вынесено предостережение, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации”.

Правозащитник назвал визиты силовиков запугиванием

Эти “предостережения” следует расценивать как “чистый акт запугивания”, считает глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

“Их цель проста и цинична: запугать людей, посеять страх, отбить у них желание выйти на мирное шествие 21 мая. Власти прекрасно знают, что за все годы не было ни одного нарушения порядка, но они каждый год вручают эти бумажки, вызывают в полицию, грозят арестами – чтобы гражданин подумал: “А не потеряю ли я работу? Не схлопочу ли 10 суток? Может, лучше посижу дома?” – сказал он “Кавказскому узлу”.

Правозащитник уверен, что такой расчет властей ошибочен. По наблюдениям Хатажукова, “подобное давление дает прямо противоположный эффект”.

“Когда начинают запугивать за желание почтить память предков, у нормальных людей это вызывает не страх, а возмущение и солидарность. Инциденты с предостережениями и задержаниями привлекают к шествию интерес даже тех, кто раньше был далек от этой даты. Так что, цель предостережений – подавить волю, но результат будет обратным. И людей не остановить попранием элементарного права на память и мирное собрание”, – отметил Хатажуков.

Особое негодование и возмущение вызывает тот факт, что к давлению на черкесских активистов власти прибегают на исторической родине адыгов, где их предки проживали на протяжении веков, где сформировались их культура, язык и традиции. “Во всем мире – в Турции, Сирии, Иордании, Германии, США, – адыги имеют возможность свободно выражать почтение жертвам Кавказской войны. Однако именно на своей родной земле они сталкиваются с ежегодными препятствиями. Это нечто невообразимое и противоречащее здравому смыслу”, – подчеркнул он.

Кандидат исторических наук Заурбек Кожев, подписавший обращение к главе Кабардино-Балкарии с призывом вмешаться в ситуацию, не получал предостережение от силовиков.

“Я каждый год принимаю участие в этих мероприятиях, но меня никто не беспокоит повестками или предостережениями. В этом году тоже собираюсь участвовать, несмотря на массовые повестки. В целом не понимаю, почему каждый год силовики начинают эти телодвижения в преддверии мероприятий, если люди все равно принимают участие и не боятся. К этой практике (силовиков) я отношусь негативно”, – сказал он “Кавказскому узлу”.

Кожев не исключает, что обращение к главе республики может повлиять на ситуацию. “Сам мемориальный комплекс был открыт при отце нынешнего главы республики. Этот факт, я надеюсь, повлияет на него. Я надеюсь, что у него какое-то личное отношение и к этому памятнику, и к мероприятию, и он примет соответствующие меры”, – заключил историк.

"Кавказский узел" писал, что 21 мая 2025 года в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, Идар Ципинов и Беслан Гедгафов освободились позднее. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда.