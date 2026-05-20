Военный из Астраханской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Искалиев из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми в ней были признаны не менее 740 военнослужащих из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 739 бойцов из Астраханской области.

В селе Семибугры прошел митинг памяти Эдуарда Искалиева, убитого в боев на Украине, отчиталась адинистрация Камызякского района на своей странице во "ВКонтакте".

Искалиев родился 29 декабря 1979 года в селе Семибугры, там же окончил местную школу. Во время прохождения срочной службы подписал контракт и принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. 27 января 2023 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. 20 сентября 2025 года был убит в бою недалеко от поселка Владимировка Волновахского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 740 комбатантов из Астраханской области.

Ранее о смерти участника СВО из Камызякского района стало известно 18 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Яковлев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.