Житель Кизляра заподозрен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики усмотрели в публикациях жителя Кизляра искажение исторических сведений о событиях Второй мировой войны.

Как писал "Кавказский узел", в марте Следком также отчитался об уголовном деле жителя Дагестана, обвиняемого в реабилитации нацизма с использованием интернета. Поводом стали публикации, "искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны", заявило следствие.

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении жителя Кизляра, сообщает сегодня на своем сайте управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый разместил в одной из групп в соцсетях аудиофайл, содержащий "высказывания, направленные на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны".

"В результате противоправных действий указанные материалы стали доступны для просмотра неограниченному кругу лиц", - заявили следователи. Дело возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму, оно расследуется по части 2 статьи 354.1 УК РФ, говорится в публикации.

Часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды Иеромонах Илья Сигида в Славянске-на-Кубани фактически освободился от ограничений домашнего ареста только 22 апреля, когда силовики сняли с него электронный браслет для отслеживания перемещений. Смягчение меры пресечения не свидетельствует о том, что следствие изменило свою позицию по делу Сигиды в целом, обратил внимание адвокат.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что в Славянске-на-Кубани по статье 354.1 УК РФ обвинен Илья Сигида (иеромонах Иона) - помощник архиепископа Российской православной церкви 1 . Его задержали 27 ноября, а на следующий день выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания иеромонах был в рваной рясе и обрит. Мать Сигиды назвала состояние сына подавленным.

Илья Сигида обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Поводом для возбуждения дела стали публикации на сайте "Эсхатология", который администрирует Сигида. Следствие считает, что в текстах под заголовками "Культ войны" и "Об идолопоклонничестве - чипах, паспортах, биометрии и прочем" содержатся высказывания, выражающие неуважение к обществу и негативные оценки празднования Дня Победы, а также оскорбления символов воинской славы, включая скульптуру "Родина-мать зовет" и георгиевскую ленту.

17 апреля Славянский горсуд освободил Сигиду из-под домашнего ареста. По словам матери обвиняемого Татьяны Сигиды, на заседании следователь сам выступил с ходатайством о замене домашнего ареста на запрет определенных действий. "Для нас это было неожиданно. Мы с Ильей очень обрадовались", - рассказала она "Кавказскому узлу".