Кавказский узел

13:05, 19 мая 2026

Житель Кизляра заподозрен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики усмотрели в публикациях жителя Кизляра искажение исторических сведений о событиях Второй мировой войны.

Как писал "Кавказский узел", в марте Следком также отчитался об уголовном деле жителя Дагестана, обвиняемого в реабилитации нацизма с использованием интернета. Поводом стали публикации, "искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны", заявило следствие.

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении жителя Кизляра, сообщает сегодня на своем сайте управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый разместил в одной из групп в соцсетях аудиофайл, содержащий "высказывания, направленные на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны".

"В результате противоправных действий указанные материалы стали доступны для просмотра неограниченному кругу лиц", - заявили следователи. Дело возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму, оно расследуется по части 2 статьи 354.1 УК РФ, говорится в публикации.

Часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено
02:54 23.04.2026
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды
Иеромонах Илья Сигида в Славянске-на-Кубани фактически освободился от ограничений домашнего ареста только 22 апреля, когда силовики сняли с него электронный браслет для отслеживания перемещений. Смягчение меры пресечения не свидетельствует о том, что следствие изменило свою позицию по делу Сигиды в целом, обратил внимание адвокат.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что в Славянске-на-Кубани по статье 354.1 УК РФ обвинен Илья Сигида (иеромонах Иона) - помощник архиепископа Российской православной церкви . Его задержали 27 ноября, а на следующий день выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания иеромонах был в рваной рясе и обрит. Мать Сигиды назвала состояние сына подавленным.

Илья Сигида обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Поводом для возбуждения дела стали публикации на сайте "Эсхатология", который администрирует Сигида. Следствие считает, что в текстах под заголовками "Культ войны" и "Об идолопоклонничестве - чипах, паспортах, биометрии и прочем" содержатся высказывания, выражающие неуважение к обществу и негативные оценки празднования Дня Победы, а также оскорбления символов воинской славы, включая скульптуру "Родина-мать зовет" и георгиевскую ленту.

17 апреля Славянский горсуд освободил Сигиду из-под домашнего ареста. По словам матери обвиняемого Татьяны Сигиды, на заседании следователь сам выступил с ходатайством о замене домашнего ареста на запрет определенных действий. "Для нас это было неожиданно. Мы с Ильей очень обрадовались", - рассказала она "Кавказскому узлу".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

05:54, 19 мая 2026
Снят арест с домов в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале
03:56, 19 мая 2026
Житель Дагестана получил срок за перевод криптовалюты боевикам
03:56, 19 мая 2026
Житель Дагестана получил срок за перевод криптовалюты боевикам
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
19:16, 18 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
19:16, 18 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
17:24, 18 мая 2026
Житель Дагестана арестован за вербовку в террористическую организацию
17:24, 18 мая 2026
Житель Дагестана арестован за вербовку в террористическую организацию
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
15:05, 18 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
«Подарки от друзей». Чиновник из Дагестана объяснил поступления на банковский счет
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
18 мая 2026, 16:43
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
