Смягчение меры пресечения Илье Сигиде произошло по инициативе следствия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователь сам ходатайствовал об отмене домашнего ареста и переводе иеромонаха Ильи (Сигиды), обвиняемого в реабилитации нацизма, под запрет определенных действий, суд в Славянске-на-Кубани поддержал его позицию. Мать Сигиды полагает, что смягчение меры пресечения связано с ухудшением здоровья сына.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября 2025 года силовики в масках забрали из храма архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова денежные пожертвования и документы, после чего увезли с собой его помощника Илью Сигиду. Матери Сигиды сообщили, что он задержан по уголовному делу о дискредитации армии. 28 ноября его выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания Сигида был в рваной рясе и обрит, а мать Сигиды назвала состояние сына подавленным. Срок ареста Сигиды неоднократно продлевался.

Илья Сигида обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК России (реабилитация нацизма через интернет). Поводом для возбуждения дела стали публикации на сайте "Эсхатология", администрируемом обвиняемым. Следствие считает, что в текстах под заголовками "Культ войны" и "Об идолопоклонничестве - чипах, паспортах, биометрии и прочем" содержатся высказывания, выражающие неуважение к обществу и негативные оценки празднования Дня Победы, а также оскорбления символов воинской славы.

Славянский городской суд Краснодарского края отменил меру пресечения в виде домашнего ареста иеромонаху Илье Сигиде, обвиняемому по делу об осквернении символов воинской славы из-за интернет-публикаций. Решение было принято 17 апреля по ходатайству следствия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" родственники обвиняемого.

По словам матери обвиняемого Татьяны Сигиды, на заседании 17 апреля следователь сам выступил с ходатайством об отмене домашнего ареста и замене его на запрет определенных действий. "Для нас это было неожиданно. Мы с Ильей очень обрадовались", - рассказала она. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно постановлению суда, Сигиде будет запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, а также совершать звонки. При этом до вступления постановления в законную силу - 20 апреля - за ним сохраняется прежняя мера пресечения, включая ношение электронного браслета. Ранее следствие обосновывало необходимость домашнего ареста тем, что по делу не завершены экспертизы и не допрошены все свидетели, на которых, по версии следствия, обвиняемый мог бы повлиять.

Мать обвиняемого связала смягчение меры пресечения с ухудшением его здоровья. По ее словам, из-за условий домашнего ареста он был ограничен в возможности обращаться за медицинской помощью. "Сейчас эта проблема должна быть решена", - отметила она.

Несвязанная с делом юрист Елена Павлова назвала ситуацию редкой. По ее словам, ходатайство следователя о смягчении ранее избранной меры пресечения встречается нечасто, однако не противоречит закону. "Это возможно, если обвиняемый сотрудничает со следствием, признает вину и отсутствуют риски его скрытия или давления на свидетелей", - пояснила она.

В то же время часть прихожан, приходящих к зданию суда, чтобы поддержать Илью Сигиду, связывают ходатайство следствия с иными причинами. Они высказывают мнение, что изменение позиции может быть обусловлено моральными и религиозными соображениями.

Сигида уже привлекался к административной ответственности по делам о неуважении к государству и дискредитации армии, получив в общей сложности штрафы на 155 тысяч рублей. Обжаловать их он отказался, сославшись на религиозные убеждения.

Прихожане также отмечают, что иеромонах продолжает проживать при храме и ухаживать за тяжело больным священником Виктором Пивоваровым, состояние которого, по их словам, ухудшается.

Ранее Пивоваров был оштрафован по делу о дискредитации армии в связи с публикацией, осуждающей боевые действия на Украине. Священник заявлял о несогласии с обвинениями, однако отказался оспаривать решение суда.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции, действующее в России и на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".