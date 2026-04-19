Три дома повреждены в Ейске во время атаки БПЛА

В трех домах в Ейске обломками беспилотников выбиты окна.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в порту Ейска упали обломки беспилотников.

В Ейске из-за падения обломком беспилотников в трех частных домах выбиты окна, сообщает сегодня Оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, пострадавших нет, на месте работают специальные службы.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.