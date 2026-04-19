Три дома повреждены в Ейске во время атаки БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В трех домах в Ейске обломками беспилотников выбиты окна.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в порту Ейска упали обломки беспилотников.
В Ейске из-за падения обломком беспилотников в трех частных домах выбиты окна, сообщает сегодня Оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, пострадавших нет, на месте работают специальные службы.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.