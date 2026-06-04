Активисты и экологи раскритиковали состояние пляжей в Туапсинском районе

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Многие пляжи Туапсинского района, несмотря на официальное открытие курортного сезона, не готовы для безопасного отдыха: шторм вынес на берег большое количество мусора и осложнил уборку нефтепродуктов, рассказали местные жители, активисты и экологи.

Как писал "Кавказский узел", на пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона, сообщили 31 мая волонтеры. На пляжах туапсинского поселка Тюменский они устанавливают сети от мазута.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Пляжи Туапсинского района открываются к летнему курортному сезону, который официально начался на черноморском побережье Краснодарского края 1 июня, вопреки сложной экологической ситуации. Власти не предоставляют реальной картины состояния пляжей, а жители и экологи рассказывают “Кавказскому узлу” о ситуации на местах с сомнениями в их безопасности для отдыхающих.

Внешняя картина на побережье Туапсе в последние дни существенно изменилась, но это скорее усложняет, глубинную проблему загрязнения. В канун сезона, 31 мая и 1 июня, по побережью ударили проливные дожди и сильный шторм.

“В результате шторма о видимых пленках нефтепродуктов в море говорить сейчас не приходится. Более того, космоснимки для оперативной оценки нефтяного загрязнения на данный момент практически бесполезны. Дело в том, что мазут и сырая нефть разбились волнами на мельчайшие капли и перемешались с толщей воды, образовав устойчивую эмульсию”, - пояснил эколог Игорь Шкрадюк, который лично координировал мониторинг ситуации непосредственно в Туапсинском районе вплоть до 3 июня.

По словам специалиста, после мощных майских ливней прибрежная полоса моря шириной в сотни метров сейчас стала мутной - в воде содержится взвесь песка и глины, смытых реками с гор.

“Капли нефтепродуктов активно прилипают к этим частицам песка и глины, тяжелеют под их весом и массово уходят на дно, оседая в придонных слоях. Зато на самом берегу волны создали огромные валы из стволов, сучьев и бытового мусора, вынесенных реками”, - отмечает Шкрадюк.

По его словам, шторм и ливень отчасти “помогли” очистить поверхностную гладь воды, переведя загрязнение в скрытую, донную фазу. Опасность заключается в том, что когда море успокоится и начнется летний прогрев воды, осевшие нефтепродукты могут вторично подняться на поверхность.

Согласно официальным заявлениям администрации Туапсинского района, к концу мая от нефтепродуктов удалось расчистить большинство пляжей. В то же время полевые наблюдения экологов и сообщения жителей в социальных сетях демонстрируют не столь однородную картину.

Среди проблемных зон - Центральный плаж Туапсе

Центральный пляж Туапсе остается самой проблемной зоной, и администрация признает, что работы здесь все еще продолжаются. По свидетельству Игоря Шкрадюка, уехавшего из Туапсинского района 3 июня, на Центральном пляже Туапсе до сих пор отчетливо фиксируются “черные пятна неубранной нефти”. "Заходить в воду здесь категорически запрещено, находиться на песке или гальке без плотной обуви небезопасно - высок риск испачкать одежду и получить токсическое раздражение кожи”, - рассказал “Кавказскому узлу” волонтер Алексей.

3 июня на пляже продолжались активные работы, сообщил местный житель Максим. “Видел, что на Центральном работали серьезно, было много техники, служб, волонтеров”, - рассказал он.

В Новомихайловском используются наименее экологичные технологии по уборке пляжей, заявил местный рыбак Виктор. “Прикомандированные сотрудники муниципальных служб просто небрежно жгут все, что им попадается на глаза: ветки, коряги, нефтепродукты. Стоит копоть на километр в округе. Хорошо, хоть в море не топят продукты горения: видел, что их вывозят в мешках. Отдыхающих не наблюдал здесь”, - рассказал он “Кавказскому узлу”.

Пожилой мужчина предположил, что теперь с рыбалкой могут быть проблемы. Сам Виктор ловлей рыбы зарабатывал небольшую прибавку к пенсии, но теперь считает, что может лишиться этого дохода.

В Лермонтово после сильного шторма пляж завален мусором, а вода мутная, рассказала местная жительница Валерия. “Наш курортный поселок крупный, относится к Туапсинскому району и находится в 50 км от Туапсе. На пляже полно мусора, вода грязная - просто грязь разбавленная в воде-это так выглядит; Вода для купания холодная еще, туристов мало, а гостиничных домов много, - но надеемся, что народ еще приедет, лето впереди. Хотя такого до начала СВО у нас никогда не было: вода была кристально чистой, туристов всегда было больше, чем местные жители могли предложить номеров и разместить. Яблоку не было где упасть”, - заявила она.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

По словам женщины, после шторма нефтепродукты “уже не найти под грудами мусора и древесных наносов”. “Полоса шириной 5-10 метров, высотой 0,5-1 метр, протяженность более 200 метров по всему пляжу. К морю подойти очень сложно, в воде тоже гуща местами. Человек пять изможденного вида неторопливо из последних сил пытаются очистить пляж от наносов, пока безрезультатно. По всему видно что в администрации нет резервов и свободных рук, волонтеров тоже нет, - все уже устали. Мы, местные, тоже устали убирать за теми, кто это все учиняет”, - описала она ситуацию на пляже.

Поток отдыхающих на курорты Туапсе сократился

Владелец мини-гостиницы Сергей фиксирует спад туристического потока. “У меня гостиница на 14 мест, обычно в это время была забита под завязку. Сейчас постоянные клиенты только звонят и спрашивают, как дела. Что я могу сказать? Просят прислать фото, - сходил, сфотографировал им груды мусора с нашего пляжа. Отправил. От гостей пока тишина по поводу бронирования или планов приехать. Кому нужен такой отдых? Аэропорт не работает. В общем таких, как я, много у нас в поселке; у кого есть бассейны, тем полегче.

Сейчас многие думают о продаже своих гостевых домов, потому что малый бизнес вряд ли в таких условиях сможет выжить и оправдать себя, если, к примеру, вместо 14 комнат будут за сезон сданы 2-3. Снижать цены в нашей ситуации тоже не выход, мы живем одним сезоном. Надо делать ремонт, содержать гостиницу. Где на это взять деньги, когда скоро самим есть будет нечего”, - рассказал он.

Курортный поселок Гизель-Дере, расположенный к югу от Туапсе, принял на себя, по словам местных жителей, ощутимый удар. “Как мне известно, космический и наземный мониторинг фиксирует темные шлейфы и сгустки мазута, которые приносит течением со стороны неочищенного городского порта. Пляжи завалены древесным хламом вперемешку с мазутными фракциями. На шезлонгах лежать нельзя, проход по берегу - исключительно в обуви, которую не жалко выбросить”, - рассказал местный блогер Олег.

Поселок Ольгинка находится значительно дальше к северу от эпицентра аварии. Пляжные зоны здесь визуально чистые, шезлонги выставлены, заходить в воду технически разрешено, однако качество воды вызывает вопросы у санитарных служб из-за обильного речного стока после дождей.

“Народ в Ольгинку поехал”, - сообщил владелец местной мини-гостиницы, пенсионер Александр. В его гостинице пять номеров и все они уже заняты. “Это все старая гвардия. Приехали наши постоянные клиенты. Другие постоянные тоже обещали приехать и в июле и в августе”, - пояснил он.

По словам Александра, дополнительный небольшой доход ему приносит торговля ширпотребом у моря.

“Вынес 2 июня курортный товар, который специально закупил на лето еще зимой, и тут нагрянули сотрудники управления торговли с рейдом. Составили протокол на меня и на моего соседа “за торговлю в неположенных местах и нарушение правил благоустройства”. Вместо того чтобы дать людям хоть как-то заработать копейку, они нас душат. У туристов единственная радость - пойти на местный рыночек и купить что-то к обеду или какую-то курортную игрушку. Но нет, на все запрет”, - посетовал пенсионер.

Дикие пляжи покрыты мусором и мазутом

Самыми опасными территориями являются “дикие” участки побережья со скалистыми мысами, считает местный блогер Денис. По его словам, на этих территориях после шторма горами лежат завалы коряг и бытового мусора, а мазутные пятна завалены отходами по принципу “слоеного пирога”.

“Здесь береговая полоса и прибрежные камни вообще не очищались. Мазут застрял в расщелинах скал и между крупными валунами. Заходить туда без спецодежды и тем более купаться - строжайшее табу, это понятно и без официальных объявлений”, - считает он.

Сам блогер работает волонтером на пляже в Тюменском. В поселках Тюменский и Небуг, ситуация, по его оценке, “ограниченно стабильная”. “Здесь работают волонтеры, но угроза вторичного загрязнения остается высокой из-за миграции нефтяных пятен вдоль берега. Чтобы спасти пляжную линию в Тюменском, к ликвидации подключилось гражданское общество”, - пояснил Денис.

Деньги на сети собрали за сутки

Поскольку государственные службы МЧС и портовые ведомства сосредоточены в основном на глубокой механической очистке и установке тяжелых морских бонов, защиту курортных поселков взяли на себя добровольцы. Проект «Волонтеры, прием!», сотрудничающий с автономной некоммерческой организацией «Добровольцы ССЛ» под руководством Жанны Рыбак, к 3 июня всего за одни сутки собрал более 100 тысяч рублей на сети для сбора нефтепродуктов в Туапсе, сообщил Игорь Шкрадюк.

“Специальные “сети Каляева” планируют оперативно развернуть в районе поселка Тюменский для перехвата мазутных пятен, рассказала корреспонденту”Кавказского узла” Жанна Рыбак. Волонтеров, по ее словам, “очень мало”.

“Мы помогаем ребятам в Тюменском собирать сетями из моря отдельные фрагменты нефтепродуктов и пленку, которые поднимаются волнами. Волонтеры, по-моему остались только там, поэтому мы им помогаем. С другими волонтерами с других пляжей мы пока не пересекались”, - отметила Рыбак.

Экологи сходятся во мнении, что классические методы ликвидации разливов на этом этапе уже малоэффективны. “Диспергенты и сжигание нефтепродуктов на поверхности моря в Анапе и Туапсе не применялись. И это очень хорошо, что не применялись, так как химикаты нанесли бы экосистеме еще больший вред”, - отмечает Игорь Шкрадюк.

Сейчас, когда береговая полоса частично очищена, лучшим решением со стороны МЧС и Минприроды было бы искусственное распыление специализированных биопрепаратов, полагает специалист. “Необходимо полить прибрежную акваторию концентратом микробов, питающихся нефтью. В Черном море такие микроорганизмы есть в естественной среде, но в условиях резкого загрязнения нужно ждать слишком долго, пока они размножатся до необходимой популяции. Применение биопрепарата кратно ускорит процесс естественного поедания оставшейся в воде нефти и сделает купание для людей действительно безопасным”, - заметил эколог.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".