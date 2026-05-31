19:00, 31 мая 2026

Информация о загрязнениях в Туапсе поступает на фоне объявленного открытия пляжей

Боны в мазуте на Приморском пляже Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 31.05.26, https://t.me/my_tuapse/35688.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Как писал "Кавказский узел", около 32,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрано и вывезено в Туапсе, спасатели моют плитку на набережной и обочины дорог, сообщил оперштаб. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

На Приморский пляж в Туапсе штормом выбросило боновое ограждение всё в мазуте, видно из  реки Туапсе, говорится в сообщении в Telegram-канале "Мой Туапсе".

Эколог Жора Каваносян опубликовал видео с пляжа "Весна", который граничит с центральным городским пляжем. Как следует из короткой записи, на камнях видны следы мазута.

"Пляж бывшего пансионата "Весна". Бетонный мол в мазуте, ничего не очищено", - указал он, отметив, что это видео наглядно показывает, насколько качественно проведена очистка побережья в преддверии курортного сезона.

Волонтер Кристина из Новосибирска рассказала, что участвовала в уборке мазута в Туапсинском округе в начале мая. 

"Когда я работала в Шепси, сперва был чистейший пляж, но в другой день там уже был мазут. Никогда не угадаешь, где именно море в очередной раз выбросит все это. В один из дней я вышла на пляж — в поселке Агой он чистейший — и увидела плавающую вдали пластиковую бутылку. Когда ее прибило к берегу, я достала ее из воды — она вся в мазуте, в толстейшем слое мазута!", - приводит ее слова издание "Гласная"  (внесено в реестр иноагентов).

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

