Видео с анапского пляжа обеспокоило пользователей соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Каньоны из глины на пляже в Анапе после дождя попалил на видео. Часть пользователей выразили возмущение качеством привозного песка, другие выразили надежду, что со временем засыпанный на пляжи песок смоет в море.

Как писал "Кавказский узел", власти пообещали, что купальный сезон в Анапе официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. После очистки от мазута и засыпки новым песком 15 пляжей в Анапе 29 мая получили все необходимые для эксплуатации разрешения. Еще 29 пляжей, подготовленные к открытию с началом купального сезона, проходят экспертизу.

Управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Видео от подписчика с одного из пляжей Анапы опубликовал в своем Telegram-канале блогер Андрей Маковозов. На записи отдыхающие ходят по пляжу, в котором видны глубокие канавы.

"Хваленый пляж после дождя. Это какой-то ужас. На этой глине не то что лежать, по нему ходить невозможно, она (глина, песком это не назовёшь) корочкой покрывается, а когда совсем высыхает, то превращается в пыль. Испоганили только все пляжи", - говорится в описании к видео.

Эта запись набрала 28 комментариев.

"Ну если раньше на пляже был хороший песок и на нем можно было лежать и ноги утопали в песке при ходьбе, то сейчас одна глина и после дождей все комом (я про центральный пляж ). Такое впечатление, что лежишь на комке земли и не просыхает быстро и влага чувствуется в почве …", - пишет М Н.

"Я предполагал, что будут размывы, но чтобы так!" - возмутился Олег Андрианов.

"Где просеяли, там неплохо все", - пишет Я.

"Каждый день обстановка на море выглядит по разному, в итоге смоет весь суглинок этот со временем и все гуд будет", - выразила уверенность Ladanat_07.

"Я проходила на Пионерском, действительно есть места, где 60 см высота отсыпки, но его ночью штормами каждые сутки подмывает и глиняное молочко уходит в море" - добавила на же в другом комментарии.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".