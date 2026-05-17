18:01, 17 мая 2026

Активистов обеспокоило качество песка на пляжах Анапы

Пляж в Анапе после засыпки. Скриншот фото "Добровольцы ССЛ" от 17.05.26, https://t.me/setisitolopata/2957.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляжи в Анапе чистые и безопасные, заверила мэр города. Качество песка, которым засыпают пляжи, разительно отличается от песка дюн, что способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты  состоянии воды и песка не публикуются.

Привозной песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

Власти заверили в безопасности отдыха в Анапе

Пятно нефтепродуктов день за днем отодвигалось от побережья Анапы. Скриншот фото
19:24 16.05.2026
Изменение ветра позволило Анапе избежать второго масштабного загрязнения пляжей
Пятно нефтепродуктов, которое было обнаружено в Черном море 11 апреля, предположительно, стало результатом атаки БПЛА по танкеру. Оно обошло берег близ Анапы и лишь незначительно затронуло российское побережье.

Мэр Анапы Светлана Маслова назвала безопасным отдых в городе. "Хочу донести до всех, не только до анапчан, у которых от этого зависят рабочие места, но именно до потенциальных гостей: на сегодняшний день отдых в Анапе — это безопасно, с основной бедой мы справились, пляжи чистые. Сейчас мы просто возмещаем песок, который был вывезен с мазутом. Мы будем обслуживать пляжи и предоставим всю инфраструктуру на открытых пляжных территориях: и удобные проходы для маломобильных групп населения, и стеллажи, и зонтики, и раздевалки, и душевые кабинки — все, что было раньше. Поэтому не только можно, но и нужно ехать", - приводит ее слова "Коммерсант".

Качество песка ставит репутацию курорта под сомнение

Старый (слева) и новый песок на пляже. Скриншот фото "Добровольцы ССЛ" от 17.05.26, https://t.me/setisitolopata/2957.Волонтеры из штаба "Добровольцы ССЛ" опубликовали сегодня фото с пляжей Анапы, которые отсыпают новым песком. На фото явно видна граница между старым, светлым песком и новым привозным.

"Издалека вроде и ничего. Из кабинетов вообще идеально. Особенно если прищуриться. Так же, как щурились, когда эти же тонны вывозили без контроля", - пишут волонтеры в сопровождении к фото.

Это сообщение набрало 17 комментариев. 

"Пляжам хана нашим. Прийдется уходить по косе как можно дальше или на камни, всё остальное превратится в болото", - пишет Alexey  Strekov.

"На какое-то время, да, надо будет забыть о них. Длительное время", - ответили волонтеры.

Депутат горсовета Анапы, координатор "Анапы Гражданской" Олег Янцен возмутился качеством завозимого на пляжи песка. По его словам, песок такого качества необходимо просеивать. "Уже требовать этого не получается, потому что времени <перед открытием курортного сезона> просто нет", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что сезон в какой-то мере открывать надо, потому что экономическая ситуация в городе, который ориентирован на туристов, после провального сезона прошлого года тяжелая. Но, по его словам, завозимый на берег песок может подорвать репутацию курорта, говорится в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
