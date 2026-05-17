Сообщники Сафарбия Напсо осуждены в Сочи

К срокам от двух до шести с половиной лет суд в Сочи приговорил бывших сотрудников Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления, которые являются сообщниками бывшего директора предприятия Сафарбия Напсо. Они признаны виновными в мошенничестве и превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре прошлого года суд в Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбия Напсо, признав виновным в хищении имущества предприятия. По данным следствия, Напсо действовал с сообщниками, но его дело выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Осужденный является двоюродным братом бывшего депутата Госдумы России Юрия Напсо.

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшим сотрудникам Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 16 мая "Коммерсант".

Суд установил, что Павел Городниченко, Андрей Мельников, Дмитрий Бекетов, Иван Победенный, Сергей Сергеев и Азамат Харту входили в организованную группу вместе с бывшим директором предприятия Сафарбием Напсо. С 2018 по 2012 годы они через подконтрольные юридические и физические лица похитил имущество предприятия более чем на 45 миллионов рублей. В частности, они передали асфальтобетонный завод, принадлежавший ДРСУ, аффилированной компании по заниженной стоимости - предприятие стоимостью 81,6 миллиона рублей было подано менее чем за миллион рублей, пишет "Интерфакс".

Также суд установил, что в 2019-2020 годах обвиняемые получили более четырех миллионов рублей по фиктивным документам о поставке товаров, а в 20200-2021 годах организовали оформление подложных справок о стоимости работ, на основании которых на счета предприятия поступали средства по контрактам, которые фактически не исполнялись. Таким образом было присвоено более 79 миллионов рублей.

Суд признал всех фигурантов дела виновными и приговорил к срокам от двух лет до шести с половиной лет лишения свободы. Самый длительный срок получил Павел Городниченко.

Напомним, что в конце мая прошлого года суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение Юрия Напсо депутатских полномочий. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней. 8 октября стало известно, что Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и изъял в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, принадлежат Юрию Напсо или его близким. Это решение обжаловано в вышестоящем суде, сообщил адвокат Напсо.