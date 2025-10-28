×

03:21, 28 октября 2025

Бывший директор осужден в Сочи за хищение имущества дорожной компании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбия Напсо, признав виновным в хищении имущества предприятия. Осужденный является двоюродным братом бывшего депутата Госдумы России Юрия Напсо.

Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего директора государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий.

По данным суда, с 2018 год по 2021 год Напсо в составе организованной группы, куда входили сотрудники предприятия, похитил имущество дорожного управления на сумму более 45 миллионов рублей. Через подконтрольные фирмы они вывели из собственности предприятия транспортные средства и дорожную технику, пишет 27 октября "Коммерсант".

В 2019 года, как утверждает следствие, Напсо вместе с сообщниками подготовил фиктивную оценочную документацию и передал подконтрольному подсудимым юридическому лицу асфальтобетонный завод, который был собственность ДРСУ. Стоимость сделки составила менее миллиона рублей, тогда как фактически завод стоил более 81 миллиона рублей.

Кроме того, с 2019 по 2020 годы Напсо с сообщниками получили более четырех миллионов рублей, используя подконтрольную фирму и фиктивные документы, подтверждающие поставку товаров и являющиеся основанием для оплаты. С 2020 по 2021 год на основании подложных документов об исполнении работ по контракту Напсо и сообщники присвоили более 79 миллионов рублей.

Уголовное дело Напсо было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В 2023 году прокуратура выявила хищение 144 миллионов рублей бюджетных средства при капитальном ремонте дороги по национальному проекту в Сочи. По данным ведомства, ДРСУ были организацией-подрядчиком, его должностные лица внесли в акты выполненных работ ложные сведения по поводу объемов выполненных работ. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, информирует ТАСС.

Сафарбий Напсо - двоюродный брат бывшего депутата Госдумы РФ Юрия Напсо, информирует "Голос Кубани".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение Юрия Напсо депутатских полномочий. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней. 8 октября стало известно, что Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и изъял в пользу государства около 60 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, принадлежат Юрию Напсо или его близким. Это решение обжаловано в вышестоящем суде, сообщил адвокат Напсо.

