Суд изъял десятки объектов недвижимости Юрия Напсо

Суд в Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, принадлежащих лишенному за прогулы мандата депутата Госдумы Юрию Напсо.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий депутата Юрия Напсо. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней.

В конце сентября Следком объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы по делу об изнасиловании, Напсо отверг обвинения.

Центральный районный суд Сочи передал в собственность РФ порядка 60 объектов недвижимости лишенного мандата за прогулы заседаний экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом заявил адвокат бывшего парламентария Роман Баранников на заседании суда по спору вокруг служебной квартиры Напсо, сообщает агентство ТАСС.

"Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства. Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким", - информировал адвокат. По его словам, это решение в настоящий момент обжаловано в вышестоящем суде, уточняет агентство.

По версии надзорного ведомства, объекты принадлежали либо Напсо, либо его близким. В прошлом году у экс-депутата уже изымали активы. Тогда в доход РФ изъяли 100% акций ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл" и ООО "Сочипетрол" и ряд объектов недвижимости в Сочи, информирует "Коммерсант".

Адвокат также подтвердил данные об уголовном деле против Напсо. "Коммерсант" 6 октября сообщал, что в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыск в доме на улице Улофа Пальме, 1, где располагается служебная квартира бывшего депутата.

