Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

20 октября 2023, 06:36

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Обнародование видеозаписи избиения в СИЗО Грозного Никиты Журавеля 15-летним сыном Рамзана Кадырова Адамом и последовавшее вскоре награждение Адама Кадырова вызвали волну реакций и версий в эфирах и соцсетях. В справке “Кавказского узла” собрана информация, кто осудил и кто одобрил этот поступок, а также версии, с какой целью Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху.

Предыстория

19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде в середине мая 2023 года. По версии следствия, он «по заданию СБУ» поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и по статье о хулиганстве из-за религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК).

21 мая глава Следкома России Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного.

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил после приговора направить Журавеля в исправительную колонию региона с преобладанием мусульман . Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Избиение

15 августа провластные чеченские Instagram**-паблики распространили информацию, что 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил Никиту Журавеля в грозненском изоляторе. 16 августа о заявлении Никиты Журавеля в связи с избиением сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она написала она в своем Telegram-канал, что направила эту жалобу омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку, обратив внимание "на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей". Солтаев в тот же день отчитался о встрече с Никитой Журавелем и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке. МВД Чечни 18 августа начало проверку инцидента с избиением Журавеля в СИЗО Грозного, сообщало издание Baza.

Первая видеозапись

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео избиения Никиты Журавеля Адамом, заявив, что гордится поступком сына. На видео подросток бьет обвиняемого руками и ногами, пока тот укрывается от ударов. «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал»,- написал Кадыров.

28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и Владимира Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался. МВД отказалось расследовать избиение, в связи с тем, что у Адама Кадырова не наступил возраст уголовной ответственности .

6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале сообщил, что 15-летнему Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. 9 октября судебное заседание по делу о сжигании Корана было сорвано из-за неявки потерпевших по делу, а также в суд не доставили самого Никиту Журавеля.

Вторая видеозапись

12 октября Кадыров выложил в своем Telegram-канале фрагмент видео своей встречи с Журавелем. На видео Журавель говорит, что хотел бы изучать Коран. В ответ Кадыров назвал его «агентом СБУ»,«провокатором и диверсантом», упомянув, что тот повторял «заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама». В искренности его слов Кадыров, как он выразился, «твердо усомнился».

13 октября обвинение убедило суд продлить срок содержания Никиты Журавеля в грозненском изоляторе сразу на шесть месяцев.

Новая редакция первого видео

15 октября Кадыров повторно выложил видео с сыном, избивающим Никиту Журавеля в СИЗО. Теперь ролик сопровождался национальной музыкой и цитатой: «Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить». В подписи к видео Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама «героем» .

“Поступил, как истинный патриот”

Обнародование первого видео с избиением Журавеля вызвало волну публикаций и обсуждений в эфирах и соцсетях.

Соратники Рамзана Кадырова Магомед Даудов и Адам Делимханов высказались в поддержку Адама Кадырова, похвалив его патриотичность. Спикер парламента Чечни Даудов в своем Telegram-канале рассказал, что, по его мнению, Адам Кадыров «поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец». «Любой здравомыслящий человек, независимо от религии и национальности, так же вполне оправдает поступок АДАМА (авторский стиль написания имени сохранен, - прим. "Кавказского узла") относительно этого богохульника», - добавил Даудов.

Адам Делимханов считает, что Кадыров-младший «показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни». «Без сомнений, я полностью поддерживаю АДАМА и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное», - добавил депутат.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев написал, что Адам - молодец. “Сжигать священный Коран и посягать на религиозные чувства более 30 миллионов мусульман в России и миллиардов мусульман по всему миру — это самое кощунственное преступление, которое должно наказываться соразмерно. Этой идеологической составляющей мы и отличаемся от сатанинского Запада”, - написал Дудаев.

Кадыров-младший нашел поддержку за пределами Чечни

Философ Александр Дугин тоже высказался в поддержку действий Адама Кадырова, его слова привело ЧГТРК “Грозный. ”Чеченцы не хотят считаться с инерцией проклятых 90-х, когда Россия была либеральной колонией Запада. Они сами слишком дорого за это заплатили. Сын Кадырова поступил как мужчина, как чеченец, как русский. Хорошо, что не убил. А есть за что. А человек, который сжег Коран по заказу террористов Киева, поступил как последняя сволочь, как инструмент сатаны», – заключил Дугин .

Пропагандист Владимир Соловьев в своей программе “Полный контакт” оправдал действия сына главы Чечни тем, что «дети Кадырова выросли в обстановке, когда им постоянно угрожали», а также «ездили на фронт, воевали с шайтанами». Соловьев сказал, что Кадыров ничего не скрывал и выложил видео, понимая какая будет реакция. “Перед законом все равны”, - уверен Соловьев, рассуждая, что если сын Кадырова преступил закон, то ответит по закону. По его мнению, мусульманин оскорбление Корана воспринимает как оскорбление матери, детей.

Мнения, что «религия — она как мать и родина», придерживается и политолог Павел Данилин. Хотя “где-то в глубине души кажется, что ну как-то не хорошо бить задержанного за то, что тот сжег книгу”, написал он 26 сентября в своем Telegram-канале. Данилин вспоминает “о тех предках, которые за веру шли на смерть”, о родине и своей матери, и приходит к выводу, что когда за оскорбление чувств верующих была «кара смешная, либо неотвратимость кары оставляла желать лучшего», верующим приходилось «достойное наказание измышлять самим» .

Журналист Максим Шевченко счел опубликованное видео постановкой и троллингом. “Я считаю, что это постановка, шестисекундный монтаж. Никакого избиения там не было, ни одного удара”, говорил он в эфире Youtube-канала “Живой гвоздь”. “Я проанализировал это видео. Я не вижу там никакого избиения, конечно. Это символические такие оплеухи, удары. Мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с одной из высочайших форм так называемого чеченского троллинга, целью которого заявить: «Мимо ваши плевки. Мне плевать на то, что вы по этому поводу думаете. Я буду делать то, что считаю нужным для чеченского народа, для республики». И смотрите-ка, чеченцы – один из немногих народов в России, численность которых растет, причем растет серьезными темпами. Несмотря на две истребительных войны, несмотря на депортации, несмотря на ужасы этих войн, когда Чеченская Республика была разрушена. Вот вам пример, пожалуйста, – авторитарное правление Рамзана Кадырова” - пояснил Шевченко в эфире .

Публичные отказы в поддержке

Через несколько часов после публикации видео уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на пост Кадырова. Она написала в своем Telegram-канале, что в СИЗО люди должны содержаться «по правилам, которые установлены законом», упомянув при этом, что уничтожение священных книг - «общественно опасное деяние», поэтому это не может оставаться безнаказанным. "Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства”, - считает Москалькова. При этом в ее посте не упоминаются ни имя Журавеля, ни факт публикации видео с его избиением.

Журналистка Ксения Собчак 25 сентября в своем Telegram-канале заявила, что правоохранители должны расследовать действия Адама Кадырова. На следующий день, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать избиение Журавеля.

Глава СПЧ Валерий Фадеев тоже назвал поступок Журавеля «серьезным преступлением». Он напомнил, что «также есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться», и выразил надежду на «справедливое судебное решение».

«Следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере», — отреагировала на видео член СПЧ Ева Меркачева. Она сообщила, что направляет запрос в Следственный комитет, отметив, что теперь есть «видеодоказательство преступления». Также она подчеркнула, что будет требовать вывезти Журавеля из Чечни .

Что «избивать людей нельзя», а наказание преступникам может назначать только суд, заявил и Евгений Попов, депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике.

Также публично высказался депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, назвав видео жутким.: “Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует”, - написал он .

Следственный комитет не прокомментировал опубликованное Кадыровым видео.

Версии о целях публикации

Большой резонанс вызвала публикация в Telegram-канале Ксении Собчак с рассказом о звонке Кадырова. «Почему ты трогаешь моего сына?» - по словам телеведущей, спросил ее глава Чечни. Журналистка утверждает, что Кадыров рассказал ей об обстоятельствах избиения Журавеля. «Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный».

Он предложил Собчак написать заявление и сказал, что «если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона». Адаму Кадырову на момент деяния было 15 лет, а ответственность по статье о побоях наступает с 16 лет. «Хитро, хитро», - отмечала в публикации Собчак. Отдельной темой обсуждения стали слова Собчак о том, что Кадыров “Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью”. Интерес к этим словам был вызван широко обсуждавшейся ранее темой здоровья главы Чечни .

Подробнее о спекуляциях на теме здоровья и даже смерти Рамзана Кадырова рассказывается в справке “Кавказского узла “.

«После публикации Рамзаном Кадыровым видео его сына, который мстит за надругательство над Кораном, со словами поддержки сына, - все забыли о слухах о якобы очень плохом здоровье Рамзана Кадырова. Наверное, это и было целью видео. А после этого видео сын Рамзана Кадырова стал героем в мусульманском сообществе в России и мире. И это тоже, наверное, было целью», - полагает прокремлевский политолог Сергей Марков . Примечательно, что на следующий день он также пишет о реакции в Чечне: “Оказывается, нет всеобщей поддержки его действий даже в Чечне. На тг канале официальной ЧГТРК Грозный был проведен опрос. Сейчас там мнения разделились 50 на 50. А вечером в начале опроса даже было огромное скорее осуждение действий Адама, 94% на 6%”.

По мнению президент «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, есть несколько возможных причин. “Версия первая - это перебивает слухи о плохом состоянии здоровья самого Рамзана Кадырова. Версия вторая - это перебивает слухи о его возможной отставке и демонстрирует, что он по-прежнему силен и обладает особыми правами и полномочиями. Версия третья - это вообще сигнал на исламский мир в целом. Некоторые конспирологи доходят до того, что это неслучайно связано по времени с азербайджанской операцией в Нагорном Карабахе. Типа не только Рамзан - сила, но ислам - сила”, приводит слова Минченко издание “Бизнес Онлайн” .

По мнению Михаила Ходорковского*, публикация видеозаписи, доказывает, что “Кадыров ощущает полную безнаказанность". "И это не просто какая-то дикость, а наглядная демонстрация, как происходит развал государства: когда отец-губернатор демонстративно нарушает закон и кичится этим, а остановить его некому” - написал он в своем Telegram-канале .

Игорь Каляпин* полагает, что это “просто очередной тест Кадырова на то, что ему лично можно". "У нас одни оскорбленные должны прибегать к помощи закона, если что, а другие оскорбленные могут поступать вот так, могут совершать преступления в меру своих физических сил и связей своего папы. Тут однозначно уголовное дело должно возбуждаться”, - считает правозащитник.

Журналист Александр Невзоров* по поводу награждения Адама Кадырова написал, что “удивительно, что ограничились золотой "звездой героя". "Скромничают. По кадыровским меркам, за избиение беззащитного арестанта полагается ставить платиновый памятник на центральной площади. Избиение арестанта отныне возведено не просто "в норму", но и приравнивается к подвигу", - написал Невзоров* в своем Telegram-канале .

Политолог Владимир Пастухов* интерпретирует публикацию как “инвестицию в будущее, страховку от возмездия за еще не совершенные преступления”. По его мнению, это мысль, которую “особенно важно донести до стаи”: "Если не нагнешь ты – нагнут тебя. Не верь, не бойся, не проси. А главное – не жалей и не сворачивай. Убил – сделай так, чтобы все об этом узнали. Избил – представь таким образом, что ты этим гордишься”. При этом политолог уверен, что есть “одна проблема: "Если люди хотят об этом поговорить, значит, их это волнует. Чем назойливей альфа-самец демонстрирует свою самость, тем очевиднее становится его растущая неуверенность в собственных силах”, - пишет Пастухов* .

Три возможные версии публикаций называл Максим Шевченко в эфире Youtube-канала “Живой гвоздь”. Первая - показать уверенность и силу, чтобы власть у него в руках, вторая - представить себя “в роли лидера мусульман, которые могут не бояться преступить закон, заступиться за священный символ", третья - “показать звериную исламофобию, которая господствует в российском обществе” .

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