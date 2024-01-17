Показания двух свидетелей оглашены на суде по делу Журавеля

17 января 2024, 16:29

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Однокурсник Никиты Журавеля заявил в показаниях суду, что не спрашивал у подсудимого о его отношении к исламу и не знает, по чьему указанию Журавель сжег Коран. Продавщица магазина, где была куплена эта книга, не смогла опознать Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", заседания по делу Никиты Журавеля неоднократно откладывались по разным причинам, в том числе из-за неявки потерпевших. Имамы из Чечни, которые проходят потерпевшими по делу Никиты Журавеля, на заседаниях 12 и 20 декабря 2023 года заявили, что сожжение Корана оскорбило их и всех мусульман.

2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий 1 и в хулиганстве 2 . 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

На сегодняшнем заседании в Висаитовском суде Грозного по делу Никиты Журавеля были зачитаны показания двух свидетелей со стороны обвинения, сообщило агентство "Чечня сегодня".

Однокурсник Журавеля Никита Кузнецов в своих показаниях сообщил, что "не спрашивал" у подсудимого об отношении к исламу. "Работал курьером. Он говорил, что не поддерживает специальную военную операцию (СВО) в связи с тем, что был уроженцем Крыма, который ранее входил в состав Украины. Со слов Никиты я знал, что его родители живут в Крыму. О том, что он планирует сжечь Коран под видеозапись и распространить ее в интернете, он мне никогда не говорил", - указано в показаниях Кузнецова.

Он также отметил, что был "в шоке" от увиденного на видеозаписи с сожжением Корана. "Кто ему приказал сжечь Коран, мне неизвестно. Кто оплатил ему акцию […] мне неизвестно", - привело агентство слова Кузнецова.

Сотрудница магазина "Читай город" Ирина Сивалапова заявила, что не сможет опознать Журавеля, поскольку в магазине всегда много людей. "23 апреля 2023 года я продала книгу Коран стоимостью 775 рублей, как в последующем выяснилось от сотрудников правоохранительных органов, покупателем книги был житель города Волгоград Журавель Никита Сергеевич", - приводятся ее слова в публикации.

Суд отложил заседание на 29 января. Ожидается, что на этом заседании Журавель будет давать показания, сообщил сегодня ТАСС.

Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня 2023 года заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября 2023 года видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, и в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

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