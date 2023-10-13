Арест Журавеля продлен в Грозном на полгода

13 октября 2023, 13:20

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Обвинение убедило суд продлить на шесть месяцев срок содержания в грозненском изоляторе волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября из-за неявки потерпевших и недоставления подсудимого запланированное заседание в Висаитовском суде Грозного по делу Никиты Журавеля было перенесено на 13 октября.

Висаитовский райсуд Грозного сегодня продлил на шесть месяцев срок содержания Никиты Журавеля в СИЗО, сообщает SOTA. Обвинение предложило оставить Журавеля в СИЗО на полгода. Защита не протестовала, так как сочла пребывание под стражей менее опасным для Журавеля, чем пребывание на свободе, пишет издание.

Когда суд предоставил слово Журавелю, он извинился перед мусульманами, сообщает республиканское ИА «Чечня Сегодня». "Прежде всего мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему мусульманскому сообществу мира за свой поступок. Он ужасен, и я его совершил прежде всего от незнания всей важности этой Книги для мусульман. Мне за свой поступок очень стыдно", - привело агентство слова подсудимого.

Напомним, волгоградец Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Волгоградец обвинен по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ), а также в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Часть 2 статьи 148 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, часть 2 статьи 213 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение избиением арестованного.

6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни. Также Делимханов отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

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