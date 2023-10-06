Адам Кадыров стал Героем Чечни после избиения Журавеля

06 октября 2023, 21:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сыну Рамзана Кадырова Адаму, который избил арестованного Никиту Журавеля в СИЗО перед видеокамерой, присвоено звание Героя Чечни, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение этим поступком. 2 октября в Санкт-Петербурге был задержан пикетчик с плакатом в защиту Журавеля.

Сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни, сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы России Адам Делимханов. За какие заслуги награжден Адам Кадыров, в сообщении не конкретизируется.

Делимханов, в частности, указал, что Адам Кадыров является "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", который с юных лет "проявлял лидерские и организаторские качества". Кроме этого он утверждает, что Адам Кадыров "сумел выучить наизусть" Коран, а также "изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой".

"Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам", - указал Делимханов.

Сыновья главы Чечни регулярно оказываются в центре скандалов после боксерских поединков. Так, Эли без сопротивления одолел сверстника из Ставрополя, а Адам, скорее, проигрывал бой Аслану Биттирову из Кабардино-Балкарии. Победу сыновей Кадырова видят рефери боя, тренеры соперника, сам глава Чечни и его соратники. А зрители, комментаторы и эксперты часто оказываются с их мнением не согласны, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев отметили, что избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и президента России Владимира Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.