Встреча Путина и Кадырова прошла на фоне скандала с избиением Журавеля

28 сентября 2023, 15:09

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Президент России Владимир Путин в начале встречи предложил Кадырову обсудить социальные и экономические вопросы, однако тот заявил, что в Чечне проблем нет. Кадыров остановился на военной операции на Украине, заявив, что в случае невыполнения приказа Путина "нам не жить в этом государстве", а Чечня единственный регион, где Путина поддерживает все население. В расшифровке части беседы, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается скандал с размещением Кадыровым ролика, на котором его сын избил арестованного по делу о сожжении Корана.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников, в том числе омбудсмен России высказались об этом поступке отрицательно. 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать избиение Журавеля.

26 сентября Ксения Собак рассказала, что после ее публикаций о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни и предупредил, чтобы она не писала про членов его семьи.

В сети сегодня опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова в Кремле. Как следует из видео, размещенного в Telegram-канале Кремля, Путин вышел из-за стола подать руку Кадырову.

Путин в начале беседы предложил главе Чечни обсудить экономическую ситуацию в республике и охарактеризовал ее как положительную, следует из расшифровки сегодняшней встречи на сайте Кремля. Кадыров поблагодарил президента за то, что тот согласился на встречу. "Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться", - сказал он. Путин отметил, что ему известно о подготовленном главой Чечни списке вопросов для обсуждения и предложил высказаться.

Кадыров начал беседу с обсуждения ситуации в ходе военной операции на Украине, отметив участие чеченских военных в боях и республики в обеспечении военных. "Весь народ Вас поддерживает. Мы единственный регион... Я могу Вам сказать, что создали пять полков и три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО занимаются", - заявил Кадыров.

Путин отметил заслуги бойцов из Чечни и передал привет военным и их семьям. "Владимир Владимирович, мы, если Ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100 процентов выполним Ваш приказ", - заявил в ответ Кадыров.

Что касается ситуации в Чечне, то ее глава республики оценил как беспроблемную. "У нас в республике особых проблем нет – эти проблемы мы давно решили. Сейчас есть технические вопросы, по которым, как всегда, нужна Ваша помощь", - заявил Кадыров

Путин принял Кадырова через три дня после того, как глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором его 15-летний сын Адам бьет 19-летнего Никиту Журавеля. На 15.30 мск на сайте Кремя опубликована расшифровка начала встречи, в ней тема избиения арестованного не поднималась.

Прошлая встреча с Рамзаном Кадыровым состоялась 13 марта. В ее ходе глава республики отчитался о росте экономических показателей Чечни, реализации нацпроектов и снижении безработицы. Данные главы Чечни об уровне безработицы в республике в четвертом квартале 2022 года оказались заниженными по сравнению с данными Росстата.

Ранее Путин встречался с главой Чечни после резонансного скандала с задержанием Заремы Мусаевой и угроз семье Янгулбаевых, а также петиции за отставку главы Чечни. Встреча состоялось, несмотря на то что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 и 19 сентября отказался комментировать здоровье и информацию о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова. Также он не подтвердил информацию о встречах Рамзана Кадырова с президентом России Владимиром Путиным. При этом СМИ сообщали, что самолет главы Чечни с 15 сентября находится в Москве.

17 сентября на фоне сообщений источников о критическом состоянии Кадырова в его телеграм-канале было опубликовано видео, на котором глава Чечни идет по аллее. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в аннотации к ролику. Видео опубликовано без указания места и даты съемки. Кадыров в коротком видеоролике произносит несколько фраз на чеченском языке. "Вот такие дела. Идёт красивый дождь, и слышно чтение Корана. Я прошёл 11 километров, так что занимайтесь спортом", - привело в тот же день перевод его слов государственное ИА "Чечня сегодня".

20 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео своего визита в московскую больницу, объяснив, что там проходит лечение его дядя, а себя при этом назвал "живым и здоровым".

В 2020 году Рамзан Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. При этом на руке Кадырова был виден предмет, похожий на медицинский катетер, а на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держал правую руку под столешницей либо накрывал ее левой рукой. После этого Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице. Ранее, 21 мая 2020 года, источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

С начала 2019 года до середины 2020 года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

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