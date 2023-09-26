26 сентября 2023, 15:31

Песков отказался комментировать избиение Журавеля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать тему избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись избиения Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни, в том числе советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов одобрили этот поступок. Кадыров продемонстрировал пренебрежение российскими законами, , отметили члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева. Омбудсмен России Татьяна Москалькова  отметила, что арестованный Журавель должен ответить за свои действия по закону, а в СИЗО должны соблюдаться его права.

Журналистка Ксения Собак рассказала сегодня , что после ее публикаций о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил в СИЗО Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни и предупредил, чтобы она не писала про членов его семьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с  избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.  "Историю с сыном Кадырова комментировать не буду", - привело слова Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков очень кратко пояснил, почему отказывается комментировать эту тему. "Не хочу", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос журналиста. 

Напомним, 16 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель пожаловался на избиение сыном главы Чечни в грозненском изоляторе. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку. Солтаев в тот же день отчитался о встрече с Никитой Журавелем и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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Примечание:

"Чеченские паблики сообщили об избиении Журавеля сыном Кадырова", "Перевод в Чечню лишил сжегшего Коран волгоградца надежды на объективность суда", "Угрозы Кадырова сжигателям Корана напомнили пользователям соцсети о бессудных казнях".

Автор: "Кавказский узел"

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