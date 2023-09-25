Кадыров похвалил сына за избиение Журавеля в изоляторе

25 сентября 2023, 18:33

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Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и одобрил поступок сына.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель пожаловался на избиение сыном главы Чечни в грозненском изоляторе. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку. Солтаев в тот же день отчитался о встрече с Никитой Журавелем и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке.

Поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Уверен, что его действия абсолютно оправданны и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное", - заявил, в частности, Делимханов.

Шестисекундную видеозапись избиения опубликовал сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Видео снято в служебном помещении, на нем обритого молодого мужчину, сидящего на стуле и пытающегося закрыть лицо руками, энергично бьет с размаху рукой и ногой в область головы молодой человек. Затем он бросает жертву избиения на пол и наносит еще один удар рукой в область шеи. В опубликованном видеофрагменте на задержанном нет наручников, но оказать сопротивление напавшему он не пытается.

"Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку - правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал", - говорится в публикации Рамзана Кадырова.

Глава Чечни подчеркнул, что "посягнувший на любое Священное Писание" должен "понести суровое наказание". "Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - говорится в публикации.

Напомним, волгоградец Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. При этом пользователи соцсетей указали на признаки постановочности видеоролика.

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