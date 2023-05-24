Перевод в Чечню лишил сжегшего Коран волгоградца надежд объективность суда

24 мая 2023, 22:47

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Рассмотрение в Чечне делы Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, может привести более суровому наказанию, отметил правозащитник Валентин Богдан. Вопрос перевода подследственного из одного региона страны в другой четко не регламентирован, но для Журавеля перевод влечет риск нарушения прав, указал юрист Сергей Иващенко.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело в отношении Журавеля следователям в Чечню, что вызвало недоумение юристов. Основанием для передачи дела стали обращения жителей Чечни. Они попросили признать их в этом деле потерпевшей стороной. 23 мая в интернете распространился ролик, на кадрах которого волгоградец извинился перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собрались около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения республики по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

Решение о переводе Никиты Журавеля в Чечню глава Фонда "В защиту прав заключенных" Валентин Богдан назвал "неправильным". "Наказывают и отбывают наказание по месту совершения преступления. Либо по месту регистрации. Такая привязка. Но почему нужно отправлять его (Никиту Журавеля) в Чечню – непонятно. Здесь нужно учитывать такой момент – тяжесть совершенного преступления. Пример Фургала – у него статус губернатора, особый статус. Его перевели в Москву (преследование губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вызвало протесты во многих регионах России, Фургал осужден на 22 года колонии - прим. "Кавказского узла"). Этот парень (Журавель) никаким статусом не обладает", - сказал Валентин Богдан корреспонденту "Кавказского узла".

Богдан считает, что деяние, совершенное студентом, "действительно тяжкое". Но, в то же время правозащитник предположил, что перевод для суда в мусульманскую республику может спровоцировать "заведомо обвинительный уклон суда". "И почему в Чечню, а, например, не в Казань? Пусть пояснят, на каком основании его в Чечню переводят, на какой закон или правовую норму они ссылаются при этом. Я не знаю такого закона. Может, в рамках новых законов, которые появляются сейчас один за другим. Тут я не знаю. Информацией такой не владею. Раньше точно таких законов не было", - отметил он

По его словам, основания для перевода подследственного из одного региона в другой могут быть. В частности, он сообщил, что ему известен случай перевода процесса из Чечни, когда были основания ожидать предвзятости от чеченского суда.

Богдан пояснил, что перевод подследственного в другой регион осуществляет то ведомство, которое ведет дознание и следствие. В данном случае это следственное управление следственного комитета по Волгоградской области. Сотрудники этого ведомства и будут перемещать подследственного Журавеля в Чечню.

"Журавель находится под юрисдикцией следствия на данном этапе. Вопрос к руководителю Следственного комитету остается – почему и на каком законном основании он решил передать следствие в Чечню? Возможно, это волюнтаристское решение", - заключил Валентин Богдан.

Вопрос перевода подследственного из одного СИЗО в другое, а равно и из одного региона страны в другой "четко законодательно не регламентирован", рассказал юрист Сергей Иващенко. Такое решение, по мнению волгоградского юриста, может быть принято руководством следственного органа по ряду причин объективного свойства: по результатам оценки материалов дела, послуживших основанием для подобного решения, соразмерности ограничения прав лица, находящегося под стражей, основаниям и условиям изменения места его содержания под стражей.

"Но нужно не забывать и о том, что в данном случае могут быть нарушены конституционные права подследственного. А именно – изменение территориального расположения учреждения содержания под стражей может нарушить такие принципы, предусмотренные Конституцией и нормами международного права, как законность, справедливость, презумпция невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, может нарушить право на судебную защиту, на судебный контроль и так далее", - заявил юрист.

Сергей Иващенко процитировал постановление Конституционного суда России N 3-П, которое было принято 20 января 2023 года. "Поскольку решения должностных лиц органа предварительного расследования о перемещении обвиняемого, подозреваемого из одного места содержания под стражей в другое не подлежат судебному контролю ни при рассмотрении уголовного дела по существу, ни в порядке главы 22 КАС РФ, исключение наличия или отсутствия оснований для такого перемещения из предмета судебного контроля, осуществляемого в рамках статьи 125 УПК РФ, ограничивало бы право на судебную защиту, а также умаляло бы достоинство личности".

"В данном случае я бы посоветовал адвокату Никиты Журавеля срочно написать жалобу в суд, в рамках статьи 125 УПК РФ, для ее рассмотрения по существу относительно законности и обоснованности решения главы СК России Бастрыкина о переводе подозреваемого из следственного изолятора Волгограда в СИЗО, расположенное в Чеченской республике. Стороне защиты следует усомниться в обусловленности и оправданности такого перевода", - посоветовал Сергей Иващенко.

Юрист добавил, что в случае передачи дела чеченским следователям логично предположить, что и самого Журавеля перевезут в Чечню. "Иначе как с ним будут работать чеченские следователи? Подробности перевода в Чечню никто знать не может. Такая информация держится в секрете: когда и как перевозить будут", - добавил он.

"Кавказский узел" направил в следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области официальный запрос по теме перевода Никиты Журавеля в Чеченскую республику.

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