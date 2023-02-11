Пользователи соцсети поддержали пикет в Ереване в защиту Фургала

11 февраля 2023, 18:55

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Выходцы из России провели в Ереване акцию протеста против приговора губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии. Пользователи YouTube, посмотревшие видеозапись пикета, поддержали активистов.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года в Хабаровском крае начались многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицал вину. Акции солидарности с хабаровчанами проходили и на юге страны, в частности, в Волгограде.

10 февраля около 10 человек провели в Ереване пикет у посольства России в Армении с требованиями освободить Сергея Фургала. Участники пикета скандировали: «Свободу Сергею Фургалу» и «Я/Мы Сергей Фургал». Акция длилась час и закончилась без задержаний, сообщило издание Sota.Vision.

10 февраля суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х годов. Трое других подсудимых приговорены на сроки от 9,5 года до 21 года колонии. Защита намерена обжаловать приговор и добиться оправдания всех обвиняемых, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Издание опубликовало в своем YouTube-канале видео с места пикета. "Я пришел сюда для того чтобы поддержать Сергея Фургала, которого, на мой взгляд, незаконно поместили в тюрьму, а сегодня ему вынесли приговор - 22 года. На мой взгляд, это было абсолютно неоправданно. Я считаю, что это было абсолютным наплевательством на интересы жителей Хабаровского края, которые за него голосовали. И поэтому я здесь, это в том числе выражение моей гражданской позиции. Я считаю, что Сергей Фургал невиновен, что его нужно немедленно освободить", - говорит на видео молодой мужчина, один из участников акции.

Далее на кадрах видео показаны шесть молодых людей, держащих плакаты в поддержку Фургала и скандирующих "Я/Мы Сергей Фургал". В кадре видны несколько полицейских, наблюдающих за пикетом.

По состоянию на 18.50 мск под видео опубликовано 270 комментариев. Авторы большинства из них также потребовали освободить Сергея Фургала, а многие поблагодарили пикетчиков.

"Полностью поддерживаю, Сергею Фургалу надо не просто вынести оправдание, но и вернуть на его законное место. Человек знает свою работу и делает её хорошо", - написал, в частности, Эльдар Яруллин. "Согласна, людоедский приговор. Свободу Сергею Фургалу!" – высказала мнение Galina Butskikh.

"Молодцы, ребята! Надо всем протестовать против произвола властей, нет в России правосудия", - написала Наталья Чверткова. "Ваш пикет это глоток свежего воздуха!!! Молодцы ребята!" – эмоционально высказалась Екатерина Сергеева.

"Спасибо за поддержку народного губернатора!" – поблагодарила Влада Москвина. "Спасибо молодым людям. Вы издалека поддерживаете хабаровчан, это очень радует. Вот если бы с каждого города было такое народное обращение, глядишь и Сергей Иванович будет дома", - написал пользователь с ником "сбудется леонидовна".

Напомним, в конце сентября и в октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации, фиксировался высокий рост числа граждан России, желающих выехать через границу с Грузией. Часть из них направлялась транзитом в Армению. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек, почти половина из них – граждане России.

После начала военной операции на Украине поток уезжающих из России увеличился. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Россияне, покинувшие страну, проводили акции солидарности и в Грузии. Так, 21 января около здания посольства Швейцарии в Тбилиси несколько десятков граждан России, проживающих в Грузии, потребовали освободить российских политзаключенных. Участники акции протеста заявили, что в последние годы политзаключенных в России становится все больше, и число их резко увеличилось на фоне военной операции российских войск на Украине.

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