Кавказский узел

10:25, 26 апреля 2026

Два комбатанта со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Долгов и Иван Грушенков из Александровского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 937 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 935 бойцов из Ставропольского края. В тот день глава Александровского округа отчитался о передаче наград близким шести военнослужащих.

В военной операции убиты Александр Долгов и Иван Грушенков, их близким переданы ордена Мужества, сообщил 24 апреля в своем телеграм-канале глава Александровского округа Александр Щекин. Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 937 бойцов со Ставрополья.

Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

09:32, 26 апреля 2026
Две горнолыжные трассы закрыты на курорте "Эльбрус"
07:55, 26 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
06:56, 26 апреля 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
11:55, 25 апреля 2026
Пожар произошел в Волгоградской области после атаки БПЛА
08:55, 25 апреля 2026
Дорога к девяти селам Дагестана перекрыта после схода оползня
06:58, 25 апреля 2026
Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области
18:47, 24 апреля 2026
Суд заочно арестовал Семена Слепакова*
21:32, 22 апреля 2026
Трое граждан Узбекистана осуждены по делу о подготовке теракта на Ставрополье
14:53, 22 апреля 2026
Родственники заключенных в СИЗО Таганрога сообщили о завершении голодовки
22:45, 20 апреля 2026
Житель Ставрополья получил штраф за проукраинский лозунг
10:58, 20 апреля 2026
Силовики рапортовали о предотвращении теракта в Пятигорске
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
