Два комбатанта со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Долгов и Иван Грушенков из Александровского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 937 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 935 бойцов из Ставропольского края. В тот день глава Александровского округа отчитался о передаче наград близким шести военнослужащих.

В военной операции убиты Александр Долгов и Иван Грушенков, их близким переданы ордена Мужества, сообщил 24 апреля в своем телеграм-канале глава Александровского округа Александр Щекин. Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 937 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.