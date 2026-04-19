Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Власти Александровского округа передали награды близким военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 935 бойцов из Ставропольского края.
Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 929 бойцов из Ставропольского края.
В военной операции убиты Василий Кондауров, Сергей Овчинников, Владимир Одинцов, Александр Саломатин, Виктор Сычёв и Рустам Маматов. Их близким 16 апреля были переданы государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава Александровского округа Ставрополья Александр Щекин. Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 935 бойцов со Ставрополья.
Ранее о смерти участников СВО из Александровского округа стало известно в марте. Тогда глава округа сообщил, что в военной операции убиты Владимир Чаплыгин и Алексей Макаренко.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.
