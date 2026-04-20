Боец из Ростовской области убит на Украине

Данил Лысенко убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми кк минимум 886 бойцов из Ростовской области.

22-летний Данил Лысенко убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Гуково. После школы поступил в Горный строительный техникум. После пошел работать установщиком окон в Ростове-на-Дону. Вармии служи в Крыму. После армии Данил устроился на работу: сначала работал детским аниматором в Сочи, затем трудился в Новом Уренгое и Санкт-Петербурге. Часто созванивался с сослуживцами, которые и уговорили его подписать контракт. Он попал в учебную часть в Севастополе, в мотострелковое подразделение морской пехоты, затем был направлен на защиту Курской области, где как раз начиналось строительство буферной зоны.Убит 25 июня 2025 года в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области, сообщила сегодня администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 886 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В марте власти Гуково сообщали, что в зоне СВО убит Максим Ленков.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.