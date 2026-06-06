Член политсовета оппозиционной партии задержан в Армении

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Силовики в Армении задержали члена политсовета партии "Страна для жизни" Артура Астояна. Лидер партии заявила о политической подоплеке задержания.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

В конце мая – начале июня силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом и давлении.

Сегодня утром был задержан и доставлен в Следственный комитет Артур Астоян - член политсовета партии «Страна для жизни», руководитель фракции Совета старейшин общины Артик Ширакской области, сообщила лидер партии Мане Тандилян.

"Это очередное проявление трусости нынешней власти по отношению к оппозиционной деятельности. В нашей стране должно преобладать правосудие, и люди не должны лишаться свободы из-за политических взглядов", - приводит сегодня ее слова News.am.

Партия "Страна для жизни" входит в блок "Сильная Армения".

Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".