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19:06, 4 июня 2026

По делу о подкупе избирателей в Армении задержаны 25 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного соратника Самвела Карапетяна - Алика Алексаняна.

Как писал "Кавказский узел", сегодня два человека были задержаны в связи с делом о предвыборной взятке, один из задержанных - 18-летний журналист из Гюмри Арам Давтян. Силовики провели сегодня обыски в офисе АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри. По информации Антикоррупционного комитета Армении, сторонники различных партий готовятся в последние дни агитации к даче предвыборных взяток.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В рамках уголовного производства, инициированного следственным комитетом Армении, в отношении 37 лиц возбуждено уголовное преследование за содействие члену оппозиционного блока "Сильная Армения" Алика Алексаняна в материальном поощрении множества граждан с целью их участия в собраниях в 2025–2026 годах, а также за совершение по предварительному сговору с ним отмывания денег в особо крупном размере, сообщает издание NEWS.am.

На данный момент задержаны 25 человек. В суд направляются ходатайства об избрании в отношении последних меры пресечения в виде ареста. В отношении остальных обвиняемых вынесены решения о задержании.

3 июня член оппозиционного блока "Сильная Армения" Алик Алексанян был арестован на два месяца. Он подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна. 

В результате более чем 50 обысков, проведенных на стадии предварительного следствия, обнаружены документы о раздаче денег множеству лиц, списки с контактными данными проживающих за рубежом лиц, имеющих гражданство Армении и право голоса, информирует Armenpress.

Напомним, владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна еще на три месяца.

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Автор: Кавказский узел

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