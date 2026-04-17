Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ереване продлил срок домашнего ареста Самвела Карапетяна еще на три месяца. Сам Карапетян анонсировал пресс-конференцию, выразив уверенность в своей победе на предстоящих выборах.
Как писал "Кавказский узел", 15 апреля защита лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна попросила суд в Ереване освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.
16 апреля более десятка сторонников партии "Сильная Армения" были задержаны по обвинению в даче и получении избирательных взяток в городе Арташат, а сегодня полиция задержала 17 сторонников Карапетяна на акции у Антикоррупционного суда в Ереване, где рассматривается вопрос о его мере пресечения. Также сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах.
Антикоррупционный суд Армении оставил под арестом Самвела Карапетяна, продлив срок его меры пресечения еще на три месяца, сообщило информагентство “Новости-Армения”.
Самвел Карапетян отверг доводы обвинения и заявил о политической предвзятости суда. Комментируя решение о продлении домашнего ареста, он заявил, что “иного решения от этих властей ожидать было невозможно”.
Адвокат Арам Вардеванян во время заседания суда заявил, что Карапетян должен участвовать в съезде своей партии, намеченном на 21 апреля. “С точки зрения гарантий равенства и конкурентности выборов это необходимость, учитывая активную вовлеченность главы правящей партии “Гражданский договор” в предвыборных процессах”.
Суд разрешил политику давать интервью, поэтому Карапетян анонсировал свою пресс-конференцию в качестве кандидата в премьер-министры от партии “Сильная Армения”. “Через 2-3 дня пригласим всех вас и проведем большую пресс-конференцию”, - заявил он журналистам после заседания.
Шансы своей политической силы на победу в парламентских выборах Карапетян оценил в “сто процентов”, подчеркнув, что не рассматривает сценарий неудачи. На вопрос о готовности работать в оппозиции Карапетян ответил, что “такого варианта не может быть”, передает Armenia Today.
Об уверенности в победе Карапетян заявлял и на заседании 15 апреля, когда суд начал рассматривать вопрос о продлении ему меры пресечения. Тогда предприниматель сообщил, что намерен избавиться от гражданств России и Кипра.
“Я являюсь гражданином Республики Армения, также имею российский и кипрский паспорта. Поскольку мы уверены в победе, начали процесс отказа от гражданств России и Кипра”, - цитировало его слова NEWS.am.
Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.
Партия Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.
Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.
