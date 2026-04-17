17 сторонников Карапетяна задержаны в Ереване

Полиция задержала 17 сторонников Самвела Карапетяна на акции у Антикоррупционного суда, где рассматривается мера пресечения в отношении политика. Зашита просит отменить домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта и в ночь на 14 марта суд в Ереване провел 10-часовое заседание, на котором продлил срок домашнего ареста лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Арест предпринимателя мешает подготовке партии к июньским парламентским выборам, заявил его адвокат. 15 апреля суд в Ереване приступил к рассмотрению дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Защита попросила освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

В ходе шествия, состоявшегося до начала судебного заседания по делу лидера партии «Сильная Армения», бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна, задержаны 17 человек, сообщила полиция Армении.

«17 человек задержаны и доставлены в подразделения общинной полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении», - говорится в сообщении.

Первое судебное заседание по вопросу изменения меры пресечения в отношении Самвела Карапетяна было назначено на 15 апреля, но было отложено до 17 апреля, передает News.Am.

По информации агентства, в числе задержанных директор сети «Ташир пицца» Вагинак Казарян. При задержании он получил травмы, на лбу видна кровь.

Стычка между полицейскими и сторонниками Самвела Карапетяна произошла возле Антикоррупционного суда, полиция оттесняла от здания участников акции, передает Aysor.Am.

Поводом для действий полиции стало перекрытие части проезжей части у здания суда. Полиция изначально следила за тем, чтобы участок дороги оставался открытым, однако после увеличения числа участников люди начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта. Правоохранители обратились к организаторам шествия с требованием освободить участок и призвать участников акции вернуться на тротуар, а затем стали продвигаться вперед плотной линией, вынуждая участников отступать с проезжей части, передает Armenia Today.

Адвокат лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — Арам Вардеванян — в суде ходатайствовал об отмене применённой к нему меры пресечения в виде домашнего ареста, предложив увеличить ранее установленный размер залога.

Адвокат отметил, что Самвел Карапетян готов, помимо уже назначенного залога в размере 4 млрд драмов, дополнительно внести ещё около 400 млн драмов. Он также подчеркнул, что за последние 10 месяцев Карапетян не допустил никаких нарушений, пишет Aysor.Am.

«Партия «Сильная Армения» на 21 апреля созвала съезд, и ключевое значение имеет участие ее главы Карапетяна, поскольку на съезде будут обсуждаться вопросы, касающиеся выборов, и он должен быть вовлечен в составление списка. С точки зрения гарантий равенства и конкурентности выборов это необходимость, учитывая активную вовлеченность главы правящей партии «Гражданский договор» в предвыборных процессах»- заявил адвокат Арам Вардеванян..

Он напомнил, что ЦИК уже принимает заявки от политических сил, составляются списки, и этот процесс продлится до 23 апреля, пишет News.Am.