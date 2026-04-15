Защита призвала освободить Карапетяна из-под домашнего ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване приступил к рассмотрению дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Защита попросила освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта и в ночь на 14 марта суд в Ереване провел 10-часовое заседание, на котором продлил срок домашнего ареста лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Арест предпринимателя мешает подготовке партии к июньским парламентским выборам, заявил его адвокат.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Сегодня в Антикоррупционном суде начинается разбирательство по делу Самвела Карапетяна. Предпринимателя доставили в суд. На вопрос журналистов о его ожиданиях Карапетян ничего не ответил, лишь поздоровался и вошел внутрь здания, сообщает News.am.

Судебное заседание не будет транслироваться и записываться на видео, пишет издание.

Перед первым заседанием адвокаты подали в суд ходатайство о том, чтобы судья рассмотрел вопрос освобождения Карапетяна из-под домашнего ареста.

"21 апреля 2026 года партия "Сильная Армения" созвала съезд, и принципиально важно, чтобы до этого съезда Самвел Карапетян имел возможность полноценно участвовать в политическом процессе. С точки зрения конкуренции, равенства и гарантий избирательного процесса это является очевидной необходимостью", - привели слова адвоката Арама Вардеваняна "Новости-Армения".

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

