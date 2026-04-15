12:03, 15 апреля 2026

Защита призвала освободить Карапетяна из-под домашнего ареста

Самвел Карапетян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване приступил к рассмотрению дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Защита попросила освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта и в ночь на 14 марта суд в Ереване провел 10-часовое заседание, на котором продлил срок домашнего ареста лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Арест предпринимателя мешает подготовке партии к июньским парламентским выборам, заявил его адвокат.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Сегодня в Антикоррупционном суде начинается разбирательство по делу Самвела Карапетяна. Предпринимателя доставили в суд. На вопрос журналистов о его ожиданиях Карапетян ничего не ответил, лишь поздоровался и вошел внутрь здания, сообщает News.am.

Судебное заседание не будет транслироваться и записываться на видео, пишет издание.

Перед первым заседанием адвокаты подали в суд ходатайство о том, чтобы судья рассмотрел вопрос освобождения Карапетяна из-под домашнего ареста.

"21 апреля 2026 года партия "Сильная Армения" созвала съезд, и принципиально важно, чтобы до этого съезда Самвел Карапетян имел возможность полноценно участвовать в политическом процессе. С точки зрения конкуренции, равенства и гарантий избирательного процесса это является очевидной необходимостью", - привели слова адвоката Арама Вардеваняна "Новости-Армения".

Встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина. Иллюстрация создана
05:55 02.04.2026
Путин предложил Пашиняну выбрать курс перед выборами
Совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле. Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Смерть солдата в Армении обернулась уголовным делом
Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти
Повышение суммы жилищных сертификатов в Армении не решило проблему с жильем для беженцев
Участники акции в Ереване потребовали освободить Давида Минасяна
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
Арашуков Рауф Раулевич
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Рамзанович Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
