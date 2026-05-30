Власти Армении после протестов фермеров рекомендовали продавать томаты на внутреннем рынке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель Минэкономики Армении встретился с фермерами в селе Аршалуйс Армавирской области, которые накануне перекрывали дорогу из-за отсутствия рынка сбыта томатов после запрета России на ввоз. Он рекомендовал им продавать урожай на специальных рынках в Ереване. Дорога занимает массу времени, а цены невысоки из-за импорта помидоров из Ирана, возразили фермеры.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Продукция из Армении не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, заявил Россельхознадзор, усомнившись в компетенции Минэкономики Армении, регулирующего отрасль. Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

29 мая фермеры вышли на акцию протеста в Армавирской области. На административной территории села Аршалуйс его жители перекрыли дорогу Ереван-Армавир. Причиной стали проблемы с экспортом томатов и сельхозпродукции, пишет News.Am.

«Мы работаем весь год, чтобы в этот весенний период иметь доход, однако не можем экспортировать ни томаты, ни другую сельхозпродукцию. Берём кредиты, обрабатываем землю, покупаем химикаты, выплачиваем зарплату рабочим и несём множество других расходов, но не можем реализовать урожай. В результате кредиты остаются на наших плечах, и мы не в состоянии их погасить», - приводятся в публикации слова участников акции.

В результате переговоров с сотрудниками общинной полиции и патрульными дорога была открыта. Сельчане заявили, что если проблема не будет решена, они прибегнут к другим акциям протеста, говорится в публикации.

Сегдня стало известно о встрече замминистра экономики Армении Армана Ходжояна с аграриями в селе Аршалуйс Армавирской области. Собравшиеся заявили, что импортные томаты обвалили цены на рынке и сделали производство нерентабельным, пишет "Спутник Армения".

В ответ замминистра заявил, что с начала года Армения не выдала ни одного разрешения на беспошлинный импорт иранских томатов: вся продукция из Ирана ввозится с уплатой таможенных пошлин, а с начала года импорт иранских томатов сократился на 1,7 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и составил около 3,4 тыс. тонн.

Фермеры заметили, что даже с учетом пошлин иранские помидоры продаются оптом по 270-280 драмов (0,73-0,76 доллара США) за килограмм, тогда как себестоимость местной продукции достигает 340-350 драмов. Решением проблемы, по мнению Минэкономики, могут стать фермерские рынки, которые мэрия Еревана откроет 5 июня. Центральная площадка разместится у стадиона "Раздан", а дополнительные торговые точки — в различных районах столицы.

"В магазинах помидоры продаются по цене от 700 до 1800 драмов (от 1,9 до 4,9 доллара США) за килограмм. Цен ниже 500 драмов (1,36 доллара США) мы практически не встречали. Если вы будете продавать по 500 драмов или немного дороже, думаю, жители Еревана охотно купят вашу продукцию", — заявил Ходжоян.

Замминистра также подчеркнул, что на новые рынки будут допускаться только фермеры, поэтому конкурировать с импортной продукцией там не придется. "Не получится. Через эти пробки ездить в Ереван на весь день никто не сможет. Ни у кого нет столько времени", — заметил один из фермеров, Норайр.

На это Ходжоян ответил, что нынешняя ситуация требует дополнительных усилий от всех участников рынка, особенно с учетом ограничений на экспорт армянской продукции в Россию.

Другой фермер указал, что его урожай составляет около тонны и выразил сомнение, что такой объем можно реализовать на рынке, говорится в публикации.

News.Am опубликовало сегодня видео разговора с одним из владельцев тепличного хозяйства, который заявил, что у него урожай томатов около 4-5 тонн и возникли проблемы с реализацией урожая.

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.