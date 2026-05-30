Власти Таганрога отказались ремонтировать поврежденную во время ракетной атаки котельную

Ремонт котельной, которая была повреждена во время ракетной атаки 27 мая, признан нецелесообразным, городские власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая в Таганроге, по данным властей, была сбита ракета, два человека получили ранения. В результате повреждения котельной жители ряда домов остались без горячей воды, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Администрация Таганрога приняла решение не ремонтировать городскую котельную, которая была повреждена в результате воздушной атаки, об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова 29 мая в своем телеграм-канале.

По словам Камбуловой, восстановление котельной МУП "Городское хозяйство" нецелесообразно, с точки зрения специалистов. В качестве решения этой проблемы рассматривается строительство новой модульной котельной. "В настоящее время прорабатываем несколько вариантов", - добавила она.

Также, по ее словам, завершен подомовой обход поврежденных строений, проводятся обмеры для составления дефектных ведомостей, жителям обещана оперативная замена остекления.