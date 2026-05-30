Кавказский узел

04:54, 30 мая 2026

Власти Таганрога отказались ремонтировать поврежденную во время ракетной атаки котельную

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонт котельной, которая была повреждена во время ракетной атаки 27 мая, признан нецелесообразным, городские власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая в Таганроге, по данным властей, была сбита ракета, два человека получили ранения. В результате повреждения котельной жители ряда домов остались без горячей воды, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Администрация Таганрога приняла решение не ремонтировать городскую котельную, которая была повреждена в результате воздушной атаки, об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова 29 мая в своем телеграм-канале.

По словам Камбуловой, восстановление котельной МУП "Городское хозяйство" нецелесообразно, с точки зрения специалистов. В качестве решения этой проблемы рассматривается строительство новой модульной котельной. "В настоящее время прорабатываем несколько вариантов", - добавила она.

Также, по ее словам, завершен подомовой обход поврежденных строений, проводятся обмеры для составления дефектных ведомостей, жителям обещана оперативная замена остекления.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
