Военный из Дагестана убит на Украине

Артум Гаджиев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в ней как минимум 1955 военнослужащих из Дагестана.

В Ничрасской школе Табасаранского района открыли мемориальную доску Артуму Гаджиеву, убитому в военной операции на Украине, отчиталась районная администрация в Telegram-канале.

Гаджиев родился 25 октября 1977 года в селе Ничрас. В 1995 году окончил Ничрасскую среднюю школу. После окончания школы в 1995 году был призван в армию. С 2007 по 2010 год служил по контракту в 131-й мотострелковой бригаде, а затем в войсковой части 01485.

С января 2023 года он добровольцем принимал участие в специальной военной операции. Проходя службу в разведывательном взводе, в звании заместителя командира взвода, участвовал в составе эвакуационной группы. 14 февраля 2026 года Артум Гаджиев был убит в селе Покровка Сумской области. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1955 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине мая администрация Табасаранского района назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Тимур Нурбаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.