Военный из Волгоградской области убит на Украине

Руслан Арибжанов из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1794 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1793 бойца из Волгоградской области.

Руслан Арибжанов родился 24 февраля 1976 года в городе Карши в Узбекистане. После окончания 11 классов он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил с 1994 по 1996 годы, сообщила администрация Новоаннинского района на своей странице во "ВКонтакте".

Заключил контракт и вступил в БАРС (боевой армейский резерв страны). 8 июня 2025 года был убит в ходе боевых действий.

Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1794 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно 25 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Филиппов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.