Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестный митинг против полицейского насилия прошел в Гори после инцидента с избиением двух местных жителей. В акции участвовали члены семей узников совести и политики.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о превышении насилия в отношении жителя Гори Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими.

В Гори, возле здания полиции, где проходила демонстрация, произошла словесная перепалка. Конфликт разгорелся между участниками демонстрации и сотрудниками полиции, сообщает Interpressnews.

Протестующие пытались проникнуть в здание полиции и получить ответы на свои вопросы. "Убийцы, убийцы!" - скандировали собравшиеся у полицейского участка.

"Они принесли присягу, защищать граждан Грузии и обеспечивать соблюдение закона, но происходит полная противоположность. Мы видели кадры, как они избивают людей, как бьют их по лицу - это что, полиция? Синдром безнаказанности распространился на всех сотрудников полиции. Всему этому должен быть положен конец как можно скорее", - заявили участники протеста.

На акции протеста присутствовали представители оппозиционных политических партий, информирует телекомпания Pirveli.

Член партии "Лело - Сильная Грузия" Вато Сургуладзе, находящийся в Гори вместе с протестующими, назвал полицию "эскадронами смерти". "Руководство, которое заседает не только здесь, но и в Тбилиси, дало им право делать все, что они хотят. Если у них есть хоть какое-то самоуважение, будь то руководство полиции Гори или центральное руководство, они уже давно должны были написать заявление об отставке. Они этого не сделают, потому что все это делается с их разрешения", - сказал Сургуладзе.

Система, которая выполняет единственную функцию защиты Бидзины Иванишвили, вновь продемонстрировала насилие над гражданами, заявила одна из лидеров "Единого национального движения", Хатия Деканоидзе. По ее словам, действия полиции в Гори стали известны общественности только благодаря работе независимых журналистов.

"Когда система проявляет насилие, и мы говорим о таких масштабах безнаказанности, у нее есть одна отличительная черта: вы можете быть лояльны к системе, как человек внутри, как полицейский, но реакция и солидарность общественности имеют огромное значение", - подчеркнула Деканоидзе.

Мать Лаши Абисонашвили, избитого полицией в Гори, Нино Эликашвили уверена, что справедливость восторжествует, поскольку видео избиения её сына получило огромный резонанс. Она выразила надежду, что усилия стольких людей не могут оказаться напрасными.

"Мне было очень больно: не только за своего сына, но и за его друга, они выросли вместе. Эти двое молодых людей, возможно, были жертвами в тот момент, но они стали спасителями для других потенциальных жертв, которые могут появиться в ближайшем будущем. Все сотрудники правоохранительных органов, которые привели этих мальчиков к этой ситуации, должны быть наказаны. Эти кадры вызвали огромный резонанс, и я верю, что справедливость восторжествует", - сказала Нино Эликашвили.

"Кавказский узел" также писал, что пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Потерпевшие, активисты и представители оппозиционных партий назвали задержание фарсом и попыткой обмануть общественность. 9 мая все задержанные были помещены под арест.