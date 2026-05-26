×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:55, 26 мая 2026

Тысячи людей прошли маршем по Тбилиси в День независимости Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовый марш, организованный “Оппозиционным альянсом” в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел под лозунгом “За победу, вместе, до конца!”. Сторонники евроинтеграции Грузии выходят на акции протеста в столице уже 545 дней подряд. 

Как писал "Кавказский узел", шествие сторонников евроинтеграции Грузии 23 мая, в 542-й день ежедневных протестов, было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники акции потребовали освободить политзаключенных и поддержали родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые добиваются ввоза современных лекарств для лечения заболевания.

Жители Грузии отметили сегодня, 26 мая, День независимости – в этот день 108 лет назад был принят Акт о независимости страны. В Тбилиси у здания Учредительного собрания (ныне Дворца молодежи), где в 1918 году впервые был провозглашен этот документ, в одиннадцатый раз подряд прошла акция, которую организует "Лаборатория исследования советского прошлого" (SovLab, Soviet Past Research Laboratory). 

“Уже одиннадцать лет подряд граждане собираются и в то же самое время ежегодно зачитывают Акт независимости”, – отмечает Tbilisi_life. 

Участники ежедневных акций у парламента заранее готовились к сегодняшнему большому маршу. Официальное празднование Дня независимости Грузии на площади Свободы “превратилось в партийное мероприятие” – по словам активиста Лексо Самхарадзе, полиция не позволила протестующим развернуть на площади флаги Грузии и стран-союзников, когда там проходили мероприятия с участием высокопоставленных чиновников “Грузинской мечты”. 

"Мы хотели развернуть флаги, чтобы наша армия, наши союзники и непосредственно Украина, находящаяся в состоянии войны, увидели нашу поддержку (...) Нас останавливали в арках и подземных переходах, при этом нас оскорбляли и говорили: "Вы не грузины", "Вы предатели", вели себя агрессивно, толкали и угрожали задержанием", – написал он на своей странице в Facebook*. 

Также активистам не позволили развернуть на площади Свободы баннер с надписью “Лекарство детям” – его принесли родители детей, страдающих синдромом Дюшенна, которые требуют обеспечить пациентов с мышечной дистрофией современным лекарством. 

Мэрия Тбилиси и МВД не позволили организаторам оппозиционного шествия в День независимости установить на проспекте Руставели сцену и аппаратуру для митинга. Еще до начала марша на территории парламента и во всем правительственном квартале была мобилизована полиция, передает информагентство “Новости Грузия”. 

Тем не менее, акция прошла по заранее намеченному маршруту – от первого корпуса Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе до здания парламента. Среди участников шествия была пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. 

Марш отправился к парламенту Грузии под звуки государственного гимна, шествие сопровождала машина с динамиками. Главным лозунгом акции стал слоган “За победу, вместе, до конца!”, также они скандировали “Сила в единстве!”. Перед прибытием активистов на проспект Руставели сотрудники спецназа закрыли ворота Парламента Грузии на засов и повесили замок, информировал телеканал Formula. 

Организаторы марша призывали граждан выйти на акцию, чтобы показать правящей элите, как много людей не согласны с их политикой: репрессивными законами в отношении медиа и гражданского общества, отката от демократии и насилия против участников протестов”. В результате в шествии по центру Тбилиси поучаствовали десятки тысяч человек, передает JAMnews.

У здания парламента лидеры оппозиционных партий выступили перед собравшимися, выразив солидарность с политическими заключенными. После окончания акция протеста полицейские конфисковали машину со звукоусилительной аппаратурой от офиса оппозиционной партии “Дроа” – по сообщению оппозиционеров, они оштрафовали водителя и забрали у него водительские права, сославшись на административную статью о блокировании дороги транспортным средством с целью создать препятствия для движения, информировало издание Publika. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Поезд Баку - Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
12:15, 26 мая 2026
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
23:57, 25 мая 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд
Участники шествия в Тбилиси. Стоп-кадр видео Publika от 24.05.26, https://www.facebook.com/reel/1498655901745663
19:58, 24 мая 2026
Шествие с требованием обеспечить лечение больных детей прошло в Тбилиси
17:58, 24 мая 2026
ЕС продлил мандат Павла Герчинского
Флаги Армении и Турции около железной дороги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11:59, 24 мая 2026
Армения получила доступ к грузоперевозкам по железной дороге Ахалкалаки - Карс
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Хасавюртовский горсуд. Фото: РИА Дагестан http://www.riadagestan.ru/
26 мая 2026, 22:40
Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой

Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
26 мая 2026, 20:43
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Поезд Баку - Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
26 мая 2026, 12:15
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше