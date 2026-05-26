Тысячи людей прошли маршем по Тбилиси в День независимости Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовый марш, организованный “Оппозиционным альянсом” в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел под лозунгом “За победу, вместе, до конца!”. Сторонники евроинтеграции Грузии выходят на акции протеста в столице уже 545 дней подряд.

Как писал "Кавказский узел", шествие сторонников евроинтеграции Грузии 23 мая, в 542-й день ежедневных протестов, было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники акции потребовали освободить политзаключенных и поддержали родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые добиваются ввоза современных лекарств для лечения заболевания.

Жители Грузии отметили сегодня, 26 мая, День независимости – в этот день 108 лет назад был принят Акт о независимости страны. В Тбилиси у здания Учредительного собрания (ныне Дворца молодежи), где в 1918 году впервые был провозглашен этот документ, в одиннадцатый раз подряд прошла акция, которую организует "Лаборатория исследования советского прошлого" (SovLab, Soviet Past Research Laboratory).

“Уже одиннадцать лет подряд граждане собираются и в то же самое время ежегодно зачитывают Акт независимости”, – отмечает Tbilisi_life.

Участники ежедневных акций у парламента заранее готовились к сегодняшнему большому маршу. Официальное празднование Дня независимости Грузии на площади Свободы “превратилось в партийное мероприятие” – по словам активиста Лексо Самхарадзе, полиция не позволила протестующим развернуть на площади флаги Грузии и стран-союзников, когда там проходили мероприятия с участием высокопоставленных чиновников “Грузинской мечты”.

"Мы хотели развернуть флаги, чтобы наша армия, наши союзники и непосредственно Украина, находящаяся в состоянии войны, увидели нашу поддержку (...) Нас останавливали в арках и подземных переходах, при этом нас оскорбляли и говорили: "Вы не грузины", "Вы предатели", вели себя агрессивно, толкали и угрожали задержанием", – написал он на своей странице в Facebook*.

Также активистам не позволили развернуть на площади Свободы баннер с надписью “Лекарство детям” – его принесли родители детей, страдающих синдромом Дюшенна, которые требуют обеспечить пациентов с мышечной дистрофией современным лекарством.

Мэрия Тбилиси и МВД не позволили организаторам оппозиционного шествия в День независимости установить на проспекте Руставели сцену и аппаратуру для митинга. Еще до начала марша на территории парламента и во всем правительственном квартале была мобилизована полиция, передает информагентство “Новости Грузия”.

Тем не менее, акция прошла по заранее намеченному маршруту – от первого корпуса Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе до здания парламента. Среди участников шествия была пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Марш отправился к парламенту Грузии под звуки государственного гимна, шествие сопровождала машина с динамиками. Главным лозунгом акции стал слоган “За победу, вместе, до конца!”, также они скандировали “Сила в единстве!”. Перед прибытием активистов на проспект Руставели сотрудники спецназа закрыли ворота Парламента Грузии на засов и повесили замок, информировал телеканал Formula.

Организаторы марша призывали граждан выйти на акцию, чтобы показать правящей элите, как много людей не согласны с их политикой: репрессивными законами в отношении медиа и гражданского общества, отката от демократии и насилия против участников протестов”. В результате в шествии по центру Тбилиси поучаствовали десятки тысяч человек, передает JAMnews.

У здания парламента лидеры оппозиционных партий выступили перед собравшимися, выразив солидарность с политическими заключенными. После окончания акция протеста полицейские конфисковали машину со звукоусилительной аппаратурой от офиса оппозиционной партии “Дроа” – по сообщению оппозиционеров, они оштрафовали водителя и забрали у него водительские права, сославшись на административную статью о блокировании дороги транспортным средством с целью создать препятствия для движения, информировало издание Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".