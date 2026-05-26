Дороги к трем селам Дагестана остаются заблокированными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к 13 селам Чародинского района, но без транспортного сообщения остаются жители трех сёл в Курахском районе.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая без транспортного сообщения в Дагестане остались два села в Курахском районе - Урсун и Хпюк. К утру 25 мая после подъема уровня воды в реках и оползней остались без транспортного сообщения жители еще одного села в Курахском районе и 13 сёл Чародинского района. Таким образом, оказались заблокированными 16 сел.

По данным на 10 мск 26 мая, без транспортного сообщения остаются те же три села в Курахском районе, которые были заблокированными и сутками ранее. Перекрыты ведущие к ним автотрассы "Подъезд от автодороги «Курах – Усуг – Хвередж» к с. Хпюк" и "Подъезд от автодороги «Касумкент – Курах» к с. Бахцуг", сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

В Чародинском районе на участке автодороги «Цуриб – Арчиб» движение организовано по временной схеме. "Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Задействована 1 единица техники – фронтальный погрузчик. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановлено", - отчиталось ведомство.

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб - Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

17 мая "Дагестанавтодор" пояснил, что на автодороге Цуриб - Арчиб с октября 2025 года "идут активные оползневые процессы прилегающего к дороге верхового склона", и до марта 2026 года подрядчик обеспечивал проезд там, периодически расчищая дорогу от оползневых масс. Однако в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги к селу Хурух. Запланирована реконструкция этого участка и вынос трассы на противоположный склон в обход села Магар и оползневого участка.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".