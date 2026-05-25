17:46, 25 мая 2026

Власти назвали дату открытия купального сезона в Анапе

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны - определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Сегодня мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона, сообщает ТАСС.

Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры, - информирует Маслова в Telegram-канале.

При этом чиновница уточнила, что на других песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком.

"В ближайшее время сотрудники предприятия "Курорты Анапы" начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего пользователи приступят к установке пляжной инфраструктуры", - говорится в ее сообщении.

В городе продолжают восстанавливать пляжи. Всего отсыпали уже 7,4 километров береговой полосы и разровняли песок 50-сантиметровым слоем на 6,8 километра, отчитался Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

"Работы ведут круглосуточно, параллельно на нескольких участках. Только за 24 мая самосвалы сделали 323 рейса", - говорится в сообщении.

Пользователи Telegram усомнились в безопасности купального сезона

Под сообщением Светланы Масловой об открытии купального сезона комментирующие высказали опасения по поводу соответствия воды и песка нормам безопасности. К 18.00 сообщение чиновницы набрало более 2 тысяч просмотров и  30 комметариев.

"Спасибо. Но Вы же понимаете, что всех интересуют в первую очередь именно Анапские городские песчаные пляжи, а не 1 км Витязевского", - написала Татьяна Крош.

"Мне интересно, вы видели фото и видео пляжей с подсыпанным песком после дождя, а чудную черепашку из глины?", - пошутил Олег.

"Да Вы издеваетесь, предлагайте не верить глазам своим", - возмутился Владимир ответом официального представителя Анапы в чате, что песок с карьера, прошёл лабораторные исследования и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам. 

"А не подскажете, где можно купить бензомаслостойкие купальники?". - сыронизировала Welle.

"Главное - не курить в море и на пляже. Так? Во избежание...", - предупредила Olga_Lus.

"Посмотрите у Озаровского ролик с центрального пляжа, если вы сами дальше своего кабинета не выходите", - посоветовал администрации Т Ч.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

