Иск о возмещении ущерба за разлив нефти с танкера в Новороссийске поступил в суд

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля в порту Новороссийска был арестован танкер Hanuman, ущерб от разлива нефти с которого Росприроднадзор оценил в 40 миллионов рублей.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к владельцу танкера Hanuman, пишет 24 мая "Утренний Юг".

Требование о добровольном возмещении вреда ведомство направило судовладельцу еще в конце марта, однако в установленный срок ущерб компенсирован не был, после чего Росприроднадзор вынужден был обратиться в суд.

Ранее Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры в отношении судна - ему запретили выходить из порта до разрешения ситуации. Теперь Росприроднадзор потребовал выплатить более 40 миллионов рублей за вред, причиненный акватории Черного моря, через суд.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". 24 апреля этого года после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти Кубани ранее объяснили утечку проливными дождями, не упоминая о прорыве заграждений.