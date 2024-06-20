Захват заложников в ростовском СИЗО

20 июня 2024, 23:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 июня 2024 года в ростовском СИЗО №1 шесть заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН. Они заявили, что являются сторонниками "Исламского государства"*, и потребовали машину, оружие и беспрепятственный выезд. В результате штурма силовики освободили заложников, а захватившие их заключенные были убиты. “Кавказский узел” подготовил справку с хронологией этих событий и о вопросах, возникших из-за случившегося в СИЗО.

Хронология событий

16 июня 2024 года арестованные, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ведомства - младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александра Богму.

Захватившие заложников заявили, что являются членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и требуют машину, оружие и возможность покинуть СИЗО.

В 9.00 ФСИН сообщила, что обстановка в СИЗО контролируемая, и "ведутся переговоры по освобождению заложников” .

В 12.00 в своем Telegram-канале ФСИН сообщила, что “преступники ликвидированы” и "сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали" .

До сообщения ФСИН об убийстве заключенных, захвативших заложников, издание 161.ру сообщало со ссылкой на источник в силовых структурах, что мертвы четверо из шести заключенных, а двое тяжело ранены. В публикации не уточнялось, были ли эти заключенные убиты при штурме или умерли позднее. На видео, опубликованном в Telegram-канале SHOT, у двоих лежащих вниз лицом, предположительно, убитых руки заведены за спину .

18 июня 2024 года Telegram-канал BAZA сообщил, что один из преступников выжил, но находится в реанимации .

Кто захватил заложников в Ростове-на-Дону

Имена захвативших заложников опубликовал Telegram-канал BAZA. Сообщалось, что установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО: 1) Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч.2 пункт а.г , 162 УК РФ) 2) Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ) 3) Камнеев Д.В (ч.2 статьи 282.2 УК РФ) 4) Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ) 5) Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК . Позже было названо имя шестого участника захвата заложников – 22- летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Малик Гандалоев.

В апреле 2022 года Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев вступили в "Исламское государство"* и планировали теракт в Верховном суде Карачаево-Черкесии при помощи самодельного взрывного устройства. В декабре 2023 года суд приговорил Азамата Цицкиева к 18,5 года колонии строгого режима, а Тамерлана Гиреева и Шамиля Акиева - к 18 годам колонии.

РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что трое из захвативших заложников - выходцы из Ингушетии и Чечни. "Трое заключенных Акиев, Гиреев и Цицкиев - выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР" – сообщило агентство .По данным другого информированного источника, среди тех, кто захватил заложников, - заключенные Сайпудинов и Камнеев, пишет агентство .

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем Telegram-канале, что четверо заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии .

На сообщение информагентств отреагировал министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что среди захвативших заложников в ростовском СИЗО не было уроженцев Чечни, и призывал “журналистов тщательнее проверять информацию перед ее публикацией" .

Подробности захвата заложников

Побег из СИЗО заключенные начали в три часа ночи. Они выбили оконную решетку в своих камерах и спустились по канату с третьего и четвертого этажей, причем один из беглецов упал и сломал руку, и проникли в дежурную часть. Затем они отсиделись на территории СИЗО, сгруппировались и захватили в заложники младшего инспектора Кончакова. Telegram-канал SHOT опубликовал кадры побега заключенных, вероятно, снятые одним из заключенных, который находился в камере ниже этажом.

Поступала информация о том, что некоторые из спланировавших побег заключенных содержались в одной камере. В частности, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале возмутился тем, что они посадили «троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде КЧР в одну камеру» .

Захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, но между ними была налажена связь, сообщал со ссылкой на правоохранительные органы Telegram-канал “Раньше всех, ну почти” . Telegram-канал Shot предположил, что куратор, работающий извне, сообщал арестантам, «с кем надо наладить связь и кого завербовать, чтобы выйти на свободу» - среди них указаны начальник управления СИЗО и еще один вышестоящий сотрудник. Между собой арестанты общались по телефону .

Захватившие сотрудников изолятора записали два видеообращения со своими требованиями и выложили их в интернет. Судя по записям, они сделаны в какой-то части двора СИЗО. На кадрах, опубликованных Telegram-канале «112», один из захватчиков сказал, что участники «Исламского государства»* захватили «ростовский централ", где сажают их "братьев".

На видеозаписи заключенных виден флаг "Исламского государства"* и повязки с арабской вязью на головах заключенных. Также многие комментаторы обратили внимание на длинные бороды участников захвата заложников, что не соответствует правилам внутреннего распорядка. По сообщению Telegram-канала SHOT со ссылкой на собственные источники, повязки были переданы им, предположительно, под видом полотенец, ножовку, которой они вскрыли окно им продали в изоляторе за 2500 рублей. Несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок запрещённых предметов в учреждение, также из-под полы в СИЗО можно было купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере .

Первым, по данным SHOT, террористы взяли в заложники младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова. В СИЗО на переговоры приехал начальник оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александр Богма. Его террористы тоже взяли в заложники. На камеру Богма вынужденно заявил о серьезном настрое захватчиков: “Услышьте их” .

Многие наблюдатели в своих комментариях высказывали недоумение о том, что делал в воскресное утро в СИЗО начальник оперативного управления ГУФСИН и как он мог не знать о вербовках и террористической символике в СИЗО, в целом о ножах, мобильниках и прочих запрещенных предметах .

До начала силового штурма к захватившим заложников для переговоров приходил муфтий. Сначала в качестве переговорщика называлось имя Мухаммеда Бикмаева, председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России. Но позже он сам опроверг свое участие в переговорах .

Переговорщиком выступил главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов. Он рассказал РИА “Новости”, что когда прошел на территорию колонии, к нему навстречу вышли трое заключенных с заложником Богмой. "Я дал им понять, что пришел как имам, как муфтий, чтобы спасти их от них самих. Сказал, чтоб они отпустили людей. <...> Но было бесполезно: у них вещи были собраны в дорожные сумки, они надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу", — рассказал Абусупьянов РИА “Новости” . Штурм начался после ухода муфтия с территории СИЗО.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников. По версии следствия, захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону готовился несколько месяцев, также будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне.

В СИЗО прошли обыски. Также обыски прошли у родственников ликвидированных преступников, оперативники искали тех, кто мог передать посылки с повязками и флагом в СИЗО .

По словам юриста, которые приводит издание News.ru, тела ликвидированных при штурме СИЗО захватчиков заложников будут захоронены на специальных участках согласно установленному порядку. Места таких захоронений являются закрытой информацией для общественности .

Обстановка в СИЗО №1

По сообщению председателя ОНК Ростовской области Игоря Омельченко, зданию, где находится СИЗО-1, 256 лет, оно переполнено, имеется серьезный дефицит сотрудников. По его словам, в СИЗО регулярно пытаются пронести подозрительные передачи.

За несколько дней до захвата заложников УФСИН по Ростовской области сделал репортаж из СИЗО №1. В материале рассказывалось об охране изолятора, в том числе о круглосуточном наблюдении, использовании различных систем видеонаблюдения и современных инженерно-технических средств. Также о том, что служба охраны в СИЗО-1 на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области. Кроме этого, был частично описан распорядок дня сотрудников изолятора .

На переполненность изолятора №1 также обратила внимание член СПЧ Ева Меркачёва. В своем Telegram-канале она написала, что изолятор не рассчитан на сотни заключенных. В нем находятся и несовершеннолетние - около 40 человек, а также женщины. В СИЗО-1 Ростова-на-Дону содержалось 900 человек при лимите в 500 заключенных, – сообщало РИА “Новости”.

Ольга Романова* указала, что помимо уголовников в СИЗО могут содержатся военнопленные. Кроме этого Романова* отмечает, что заключенные неоднократно жаловались на условия содержания в ростовском СИЗО . С 2020 года в суд Ростова-на-Дону поступило не менее пяти исков против СИЗО-1 с жалобой на незаконные действия сотрудников ФСИН — почти все они были отклонены или оставлены без рассмотрения .

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отметил, что помимо перегрузки изолятора почти в два раза, в нем не хватало сотрудников. Дефицит штата составлял 30 процентов .

*признано террористической организацией и запрещено на территории России.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания