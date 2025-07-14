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13:50, 14 июля 2025

Подсудимые по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО признали вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре из пяти обвиняемых в захвате заложников признали вину во время заседания в Южном окружном военном суде, еще один фигурант признал вину частично.

Как писал "Кавказский узел",  16 июня 2024 года арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. 

 "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

На скамье подсудимых выживший при штурме Даниил Камнев, задержанный после штурма Малик Гандалоев, а также еще трое фигурантов - Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Адам Кодзоев, о которых стало известно позже. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

Сегодня четыре фигуранта по делу, которое начали слушать в Южном окружном военном суде, полностью признали вину. «Да», - ответили они на вопрос судьи, признают ли вину в инкриминируемых преступлениях, сообщил ТАСС.

Кодзоев сообщил суду, что признает вину "частично", не пояснив в какой части, уточняет РИА «Новости».

По версии следствия, побег фигуранты начали планировать в апреле 2024 года. У каждого из участников была своя задача, в том числе они должны были записать видео с символикой «Исламского государства», которое следовало распространить в пабликах, а также поджечь СИЗО, пишет «Интерфакс». Подсудимые планировали после побега совершить ряд терактов в Ингушетии. 

Отметим, что ранее Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры двоим участникам группы, Камневу и Гандалоеву, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.

Уголовное дело о подготовке теракта в Ингушетии против уроженца Чечни Магомеда Алханова стало неожиданностью для его супруги. Ранее Алханов был осужден по делу о нападении на псковских десантников.

Напомним, в октябре 2024 года правозащитники сообщали, что не менее чем к семи заключенным СИЗО в Таганроге применяются пытки с целью получить признательные показания по делу о бунте в ростовском СИЗО.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что в учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом. 

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