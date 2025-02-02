Супруга Алханова назвала неожиданным дело о подготовке теракта

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Новое уголовное дело в отношении осужденного уроженца Чечни Магомеда Алханова стало неожиданностью для его супруги. Апелляционный суд оставил в силе приговор Алханову по делу о нападении на псковских десантников.

Как писал "Кавказский узел", 20 января УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении пятерых обвиняемых в захвате заложников в ростовском СИЗО, в том числе уроженца Чечни Магомеда Алханова, возбуждено дело о подготовке теракта в Ингушетии, подготовке к участию в вооруженной группировке и участии в террористической организации.

В сентябре 2024 года суд приговорил Магомеда Алханова к 10 годам колонии, признав его участником атаки отряда Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году. Также Алханов признан виновным в подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи. Эти обвинения касались событий 2021 года, когда Алханов, как считает следствие, подкупил сотрудника ФСИН и смог сбежать из больницы в Астраханской области.

Новое обвинение Алханову еще не предъявлено

Информация о новом обвинении была распространена УФСБ по Ростовской области за сутки до рассмотрения жалобы Алханова на основной приговор, но она не подтверждена процессуальными документами, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга осужденного Рашан Алханова.

«Я видела эту информацию 21 января, и она стала для нас неожиданностью. 22 января был апелляционный суд по видеоконференцсвязи, я присутствовала там и смогла чуть поговорить с супругом. Новое обвинение еще не предъявлено на этот момент, дело на стадии следствия, его сопровождает адвокат по назначению. Из писем от супруга, которые стали поступать с декабря 2024 года, я узнала, что меру пресечения супругу продлевали по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 313 УК РФ (организация побега из мест лишения свободы с применением насилия - прим. «Кавказского узла»)», - рассказала Алханова.

Защита полагает, что это некий вброс интригующей информации

Она сообщила, что защитник Алханова по соглашению не был допущен к делу на этот момент, он не имеет никакой информации относительно нового обвинения. «Защита полагает, что это некий вброс интригующей информации на просторы интернета. Госадвокат супруга, с которым удалось связаться в январе, также утверждает, что не имеет никакой информации касаемо этого «нового обвинения». Также супруг, будучи подключенным к апелляционному рассмотрению жалобы на приговор по ВКС, на вопрос, знает ли он об этих статьях, ответил, что такую информацию ему не давали», - рассказала Рашан Алханова, добавив, что и ее никто не уведомлял о новом обвинении.

Она отвергла версию о возможной причастности ее супруга к побегу и захвату заложников в СИЗО, поскольку, по словам Рашан Алхановой, эта информация противоречит фактическим обстоятельствам.

«Алханов, как и два его сокамерника, не покидали свою камеру, и однозначно есть этому фактическое подтверждение, это могут подтвердить сотрудники СИЗО, которые первыми открыли дверь в их камеру», - заявила супруга Алханова.

16 июня 2024 года арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России судом) и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Женщина не исключила, что ранее совершенный Алхановым побег из психоневрологического диспансера, за который ему уже был вынесен приговор, мог послужить причиной нового преследования.

«Полагаю, супруг «за чашкой чая» мог поделиться с сокамерниками своей жизненной историей, частью которой являлся побег из-под стражи в 2021 году. Это и могло лечь в основу дела, в котором, по предположению, его называют «подстрекателем на побег», - сказала она.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Апелляционный суд оставил в силе приговор Алханову

Приговор по делу о боестолкновении с псковскими десантниками был рассмотрен судом апелляционной инстанции 22 января, сообщила Рашан Алханова.

«Невзирая на четко и ясно отмеченные нашим адвокатом все недочеты дела, противоречия в показаниях засекреченных свидетелей и так далее, суд счел приговор суда первой инстанции правильным и оставил его без изменения», - рассказала Алханова, отметив, что мотивированное решение на этот момент они не получили.

Ранее супруга Алханова сообщила, что приговор в части обвинения в побеге (в 2021 году) сторона защиты обжаловать не намерена.

Сейчас у нас уже нет адвоката

Она назвала маловероятным обжалование решения в кассационной инстанции в связи с тяжелым материальным положением. «Работа адвоката на стадии кассационного суда стоит немало денег. Навряд ли в настоящий период у меня хватит сил его потянуть, так как мы ждем предъявления обвинения по новому делу, чтобы при передаче дела в суд подключить нашего адвоката, заключив новое соглашение. На этот момент соглашения с адвокатами у нас уже закончились. Так как соглашения заключаются по этапам (до конца следствия, с момента передачи дела в суд до конца решения суда первой инстанции, далее апелляционная инстанция, далее кассационный и так далее). Каждый этап требует нового соглашения. Сейчас у нас уже нет адвоката», - рассказала супруга Магомеда Алханова.

Согласно карточке дела на сайте Южного окружного военного суда, 22 января апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу защиты Алханова на приговор, оставила решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Также из информации суда следует, что Магомед Алханов осужден по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ст.33. ч.4-ст. 286 ч.1 (подстрекательство к превышению должностных полномочий); ст.313 ч.1 УК РФ (побег из под стражи).

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