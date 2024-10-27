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14:56, 27 октября 2024

Семья Алханова не согласилась с приговором по делу об атаке на псковских десантников

Магомед Алханов. Кадр видео koekto1984 https://www.youtube.com/watch?v=TDPXQIAc8fI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруга уроженца Чечни Магомеда Алханова заявила о его невиновности по делу о нападении на псковских десантников и анонсировала обжалование приговора. Правозащитница Светлана Ганнушкина* сочла сомнительными показания свидетеля по делу Алханова.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии уроженца Чечни Магомеда Алханова, признав его участником атаки отряда Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году. Также Алханов признан виновным в подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи. Эти обвинения касались событий 2021 года, когда Алханов, как считает следствие, подкупил сотрудника ФСИН и смог сбежать из больницы в Астраханской области.

Магомед Алханов 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи, когда проходил медэкспертизу в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его в федеральный розыск, 2 ноября 2021 года он был задержан. По версии следствия, ему помог сбежать сотрудник УФСИН Денис Кухтин за взятку в миллион рублей. В ноябре 2022 года Кухтин был приговорен к 8,5 года строгого режима. 

Несмотря на тяжелые условия и разлуку Магомеда Алханова с семьей, родственники надеются на справедливость и намерены продолжить борьбу за его оправдание, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алханова Рашан Алханова.

«Да, мы намерены обжаловать решение суда, так как супруг не виновен в инкриминируемых действиях, и будем отстаивать эту позицию до конца. На сегодняшний день нам мало что известно о деле с захватом в СИЗО, знаем только с его слов, что ему вменили организацию побега и участие в террористической деятельности — точно ничего не известно. Сейчас у нас нет связи с ним, и не знаем деталей», - рассказала Алханова.

В августе стало известно, что Магомед Алханов обвинен в организации побега из СИЗО-1 Ростова-на-Дону, в котором он содержался, когда 16 июня там произошел захват заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Рашан Алханова назвала абсурдным обвинение мужа в захвате заложников.«О захвате заложников не может быть и речи, он не покидал камеру. Касаемо дела о побеге из-под стражи в 2021 году — оно было рассмотрено вместе с делом о нападении на псковский десант, а срок был вынесен в совокупности с приговором 2004 года, за который он уже отсидел 10 лет. Итоговый приговор — также 10 лет колонии общего режима. Из-за нового дела режим, вероятно, изменится, но мы надеемся на лучшее», - рассказала она.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

По словам Рашан Алхановой, "эпизод о побеге" (в 2021 году) сторона защиты обжаловать не намерена. «Побег был вынужденной мерой для защиты от несправедливости», - сказала женщина.

Она рассказала, что в последний раз видела супруга во время вынесения приговора. «Я видела его последний раз на суде 24 сентября. Он участвовал по видеоконференции из СИЗО. Он сильно исхудал, немного нездоровилось. Новостей от него пока нет, ждем», - сообщила она.

Супруг был единственным кормильцем в семье. По сей день приходится буквально выживать

За время судебного преследования супруга семья столкнулась с жизненными трудностями, рассказала Рашан Алханова. «С давлением и угрозами я не сталкивалась. Но столкнулась с массой жизненных, финансовых, моральных трудностей. Супруг был единственным кормильцем в семье. По сей день приходится буквально выживать, с двумя малолетними детьми, с учетом того, что и жилье съемное. По причине его отсутствия, на мои плечи легла очень большая ноша, однако сложнее всего смириться с несправедливостью в отношении супруга, которая погубила не только его жизнь, но и жизнь семьи. Младший сын, которому уже скоро 3 года, ни разу еще не видел отца вживую, и не обнимал его, и в связи с новым делом неизвестно, когда еще увидит», - рассказала супруга Алханова.

В суде защита Алханова указывала на абсурдность показаний свидетеля, предположительно снайпера, якобы опознавшего обвиняемого спустя 20 лет. Адвокат выразил сомнение, что спустя 20 лет можно "опознать человека, который в то время был мальчиком, а сейчас мужчина".

Абсурдными подобные свидетельские показания называет и руководитель Комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*. «Это абсурд. Как можно сравнивать людей в разном возрасте? Есть методология, когда с помощью математических методов проводят экспертизу. В учебниках приводились примеры, где на фото молодой человек казался похожим на одного из пожилых, но математический анализ показывал, что это разные люди. На первый взгляд это может показаться совпадением, но детальное сравнение опровергает подобные иллюзии», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам правозащитницы, для опознаний спустя длительное время используются различные методики, которые в совокупности могут дать точные результаты. «Я присутствовала на разборе дела молодого парня из Центральной Азии. Ему было 19 лет, он приехал в Россию на заработки, собирался жениться, но его арестовали за въезд «по чужому паспорту». На выезде «выяснилось», что фотография в паспорте якобы не его. В 19 лет он выглядел как подросток, а в 21 уже изменился и не был похож на того, кто на снимке. В итоге его судили, он несколько месяцев провел в заключении, а его невеста вышла замуж за другого. Мать молодого человека утверждала, что это ее сын, который сильно изменился за 1,5 года. Но экспертиза ФСБ установила, что это разные люди», - привела пример Светлана Ганнушкина.

Она пояснила, что была приглашена адвокатом «Гражданского содействия»*, представлявшего интересы мигранта, на судебное заседание как наблюдатель и член Совета по правам человека при президенте. «Адвокат обратился в экспертный центр МВД, и там специалист подтвердила, что были использованы 20 различных методик, которые показали, что на фото один и тот же человек. Однако эксперты ФСБ настаивали на обратном. Специалист МВД отметила, что методика ФСБ не применима к лицам монголоидного типа, так как она была разработана для европеоидов», - рассказала Ганнушкина.

Она напомнила и об истории, когда человек был принят за разыскиваемого на Украине. «Он утверждал, что обвинение было сфабриковано конкурентами. Мужчина, сбежавший из детского дома, получил хорошее образование, построил успешный бизнес, но внезапно его объявили разыскиваемым. Жена разыскиваемого приехала и, увидев его, сказала: «Боже, какое счастье, это не он». Однако суд поверил, что это один и тот же человек. К сожалению, наши суды часто занимают позицию обвинения. Оправдательные приговоры составляют лишь 0,4%. Дмитрий Медведев, будучи президентом, признавал это и говорил, что судьям трудно принимать оправдательные решения, так как они находятся в профессиональной и корпоративной зависимости от следствия и прокуратуры. Эта цитата на кремлевском сайте, я ее постоянно цитирую. У судьи не должно быть психологии обвинения, иначе судебная система превращается в замкнутую корпорацию, действующую в своих интересах, а адвокат нечто лишнее», - заключила Ганнушкина.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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