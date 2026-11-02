Жильцы аварийного общежития в Волгограде пожаловались Бастрыкину на отсутствие воды и отопления

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В общежитии по улице Слепцова в Волгограде нет воды и отопления, жильцы уже дважды жаловались председателю Следкома России Александру Бастрыкину. По их словам, несмотря на жалобы, проверки были проведены формально, управляющая компания перестала выходить на контакт, а расселение затягивается.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году управляющая компания в Волгограде была оштрафована на 250 тысяч рублей за плохое содержание трех многоквартирных домов, в том числе дома №4 по улице Слепцова, где были повреждены окна.

Жильцы аварийного бывшего общежития железнодорожников №4 по улице Слепцова в Волгограде обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину, они пожаловались на отсутствие отопления и питьевой воды, пишет 31 октября "Высота 102".

Авторы обращения отметили, что уже в третий раз обращаются к Бастрыкину за помощью. По их словам, предыдущее обращение, которое они сделали в начале октября, привело лишь к формальным проверкам, но результата не было.

"Наш дом, официально признанный прокуратурой Волгограда находящимся в аварийном состоянии и подлежащим расселению, фактически лишен базовых ресурсов для жизни", - заявили жильцы дом. По их словам, трубы холодного водоснабжения сгнили, их обрезали и заглушили, в половине дома нет питьевой воды. Кроме того, несмотря на официальное открытие отопительного сезона в городе с 12 октября, в общежитии батареи во многих комнатах так и остались холодными.

Одна из жительниц дома Лариса Малахова сообщила, что после многих месяцев затопленный подвал наконец-то был осушен, но управляющая компания не торопится проводить полноценный ремонт коммуникаций.

Кроме того, по словам жильцов дома, управляющая компания после предыдущих жалоб в Следком перестала отвечать на звонки собственников.

По словам Малаховой, коммунальные услуги жильцы дома оплачивают, хотя они фактически не предоставляются, управляющая компания отказывается составлять акты и проводить перерасчет за отсутствие воды с 30 сентября. Дом стоит в очереди на расселение до 2027 года, однако местные власти не торопятся его расселять, ссылаясь на нехватку жилья.

Жильцы дома попросили Бастрыкина обеспечить им реальную защиту жизни и здоровья, добавив, что все городские и районные инстанции их жалобы игнорируют.

"Кавказский узел" также писал, что жители аварийных и ветхих домов в Волгограде и Волгоградской области неоднократно жаловались на затягивание расселения и тяжелые бытовые условия. Так, в марте 2026 года жильцы общежития в поселке Веселая Балка, признанного аварийным еще в 2019 году, сообщили, что обещанное на 2025 год переселение приостановлено. Оставшиеся в здании семьи с детьми жили без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

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