Дошло до суда дело Кошелева и Серового

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На рассмотрение суда передано дело волгоградских журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового, обвиняемых в вымогательстве и клевете.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля апелляционный суд отклонил жалобу защиты волгоградского журналиста Виталия Кошелева, обвиняемого в вымогательстве, на арест и оставил его в СИЗО до 23 мая, его коллега Алексей Серовой находится под домашним арестом. 30 сентября Кошелева отпустили под домашний арест.

Дело Виталия Кошелева и Алексея Серового поступило на рассмотрение Центрального районного суда Волгограда, сообщает 30 октября "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следкома России по региону.

Кошелев и Серовой обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и клевете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении (пункт "б" части 3 статьи 163 и часть 5 статьи 128.1 УК РФ).

Ранее Кошелеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 ноября. На заседании суда он заявил, что отрицает свою причастность, а его адвокат Вячеслав Юдкин сообщил, что следствие велось с применением психологического воздействия, информирует v1.ru.

Напомним, что Кошелев и Серовой обвиняются в вымогательстве денег у главврача поликлиники №28 Елены Титовой. По данным следствия, они распространили информацию о том, что у нее имеется частная клиника в Грузии, где она ведет прием пациентов, и потребовали у нее 1,26 миллиона рублей за удаление этих сведений.

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