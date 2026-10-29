Перенос в Волгограде акций ко дню памяти жертв репрессий в онлайн вызван опасениями за безопасность

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Международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности - ряд активистов, ранее принимавших участие в чтении имен репрессированных, находятся под уголовным преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В России памятные акции все чаще проходят онлайн.

Акции памяти репрессированных ушли в онлайн

Координатор проекта "Камень преткновения" на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в 2026 году международная акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен" проходит в Волгоградской области в онлайн формате. По словам координатора, решение это вынужденное.

"С 2025 года у памятника жертвам политических репрессий "Уходящие в небо" в центре Волгограда регулярно дежурят сотрудники Центра "Э". В таких условиях мы не можем проводить публичные чтения имён так, как делали это раньше", - пояснил собеседник.

Координатор правозащитного проекта рассказал, что организаторы мероприятия предложили волгоградцам, которые сейчас живут за пределами страны, записать небольшие видео и рассказать, почему для них важно помнить о политических репрессиях и возвращать имена их жертв. В акции приняли участие редактор Мария Худоярова, публицист Константин Качалов, писатель Андрей Прошаков, журналист Вячеслав Ященко.

"Кроме того, мы предложили жителям Волгоградской области самостоятельно записать чтение имён репрессированных и прислать нам аудиозаписи. В результате мы получили около десятка таких записей. 29 октября мы публикуем их вместе с видеообращениями в телеграм-канале проекта "Камень преткновения", - рассказал активист.

Собеседник отметил, что для организаторов мемориальных чтений "особенно важно, что некоторые участники "Возвращения имен" вспоминали не только жертв советского террора, но и современных политических заключённых". Участники чтений проводили параллели между репрессиями прошлого и политическими преследованиями сегодняшнего дня.

"Это показывает, что наша акция дает возможность задуматься о том, почему государственное насилие становится возможным, как общество к нему относится и что мы можем сделать, чтобы подобные трагедии не повторялись впредь", - сказал координатор проекта.

Анонимный собеседник рассказал, что организаторы чтений подготовили подборку мест по всему Нижневолжскому и Донскому региону, куда можно прийти жителям области 29 и 30 октября, прочитать имена и возложить цветы.

Публичная активность в Волгограде ограничена на фоне внимания силовиков

"Мы думаем, что задержаний не будет, как их не было и в прошлые годы, ведь даже представители волгоградской администрации 30 октября из года в год возлагают цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Но, несмотря на это, мы все равно просим всех быть максимально осторожными"», - предупредил организатор чтения имен.

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Волгоградский краевед Андрей Кудинов признался, что в последнее время не участвует в мемориальных акциях – "ни очно, ни заочно". После ареста правоведа Романа Мельниченко и вынесения приговора активисту Руслану Нурушеву Кудинов отказался «от каких бы то ни было открытых высказываний на современные темы". И так, по его словам, поступили все знакомые ему волгоградские активисты и правозащитники.

5 мая 2025 года суд в Тракторозаводском районе Волгограда приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Волгоградский областной суд и кассационная инстанция отказались отменить приговор Руслану Нурушеву.

"Как и прежде, в течение последних 30 лет родственники и близкие друзья (кто еще в этом мире остался) собираемся у меня дома и поминаем, не чокаясь, наших предков, которых уничтожил Сталин – и тех, кто был за белых, и тех, кто был за красных во время Гражданской войны. И в семье по материнской линии, и по отцовской линии – большинство наших казаков прошли через ссылки и лагеря в Сибири, когда их раскулачили в 1931 году", - сказал Андрей.

Кудинов заметил, что его племянник 29 октября проходил мимо памятника жертвам политических репрессий "Уходящие в небо", который расположен на площадке Центральной набережной у музея-панорамы "Сталинградская битва".

"Никаких мероприятий он (племянник) там не заметил. Видел, у постамента лежали цветы. Но не много. Полиции, говорит, рядом не было. Я также не слышал, чтобы мэрия, областная администрация планировали 30 октября официальную акцию памяти – на их сайтах никакой информации по этому поводу нет. День комсомола на проспекте Ленина сегодня отметили. А тех, кого репрессировали при Сталине – не вспоминали … Раньше ежегодно проводили памятные мероприятия, приглашали родственников репрессированных, говорили скорбные речи. Но с прошлого года ничего подобного не проводится. Наоборот, вот на фасаде здания ГУВД на Краснознаменской теперь по ночам стал отображаться профиль Дзержинского, а на фасад Медицинского университета вернули барельефы вождя народов", - отметил краевед.

Андрей Кудинов напомнил корреспонденту, что по данным, собранным экспертами в 1990-е годы, в Волгоградской (тогда Сталинградской) области пострадало от сталинских репрессий около 250 тысяч человек.

Волгоградский публицист Андрей Прошаков, отвечая на вопрос корреспондента, проводили ли волгоградские активисты акции памяти 29 октября, ответил, что очень надеется на то, что они этого не делали.

"Потому что это будет, как всегда малочисленная акция. Против них будут репрессии, а я бы очень хотел, чтобы эти люди сохранились. Наша беда в чем? Если бы пришло там, ну тысяч 50, тогда это будет безопасно, а придут десятки - для них есть реальная угроза (задержания)", - ответил Прошаков.

Андрей Прошаков высказал уверенность в том, что площадку у памятника жертвам политических репрессий спецслужбы и полиция "держат под наблюдением". Он напомнил, корреспонденту, что в прошлом году перед задержаниями к активистам подходили "провокаторы с видеокамерой" (пропагандисты Сергей Мазанов и Роман Потоловский, разгласившие ранее на телевидении персональные данные активистов).

"Уверен, что наблюдение ведется. Сообщество силовиков не упустит возможности получить премии, звания. Это (площадка у памятника "Уходящие в небо") прикормленное для них место. Сегодня следят за теми, кто, потеряв инстинкт самосохранения, придет к памятнику", - заявил Андрей Прошаков.

Публицист рассказал истории казаков хутора Медведев (Иловлинского района), которые подверглись репрессиям в 1930 - 1933 годах во время коллективизации. Андрей поведал о судьбах нескольких семей раскулаченных хуторян, об их сопротивлении режиму, о чудесном спасении родителей одного из волгоградских скульпторов. Андрей сообщил и о том, что на месте исхода репрессированных казаков хутора Медведев ("места, откуда угоняли людей") он несколько лет назад построил памятный колодец.

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