Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался удовлетворить жалобу волгоградского юриста Руслана Нурушева на шестилетний приговор по делу о фейках про армию.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая 2025 года суд в Тракторозаводском районе Волгограда приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 21 июля Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву.

27 августа стало известно, что Нурушева отправили отбывать наказание в колонию №12 Волжского. В октябре адвокат сообщила, что Руслан Нурушев не жалуется на условия содержания в колонии, хотя письма в колонию идут долго из-за цензуры.

Заседание кассационного суда по жалобе Руслана Нурушева состоялось в режиме видеосвязи вечером 29 апреля. Для участия в процессе Нурушева доставили из колонии №12 в Волжский городской суд, его адвокат Юлия Гусева находилась в Тракторозаводском районном суде Волгограда. Судья Ноздрин председательствовал в зале суда в Краснодаре, там же находился сотрудник прокуратуры.

В начале заседания адвокат перечислила основные доводы защиты, указав, что в суде первой инстанции обвинение не смогло доказать наличие мотивов политической ненависти в высказываниях Нурушева. Защита настаивала, что для подтверждения версии следствия о мотивах обвиняемого необходимо было провести психолого-лингвистическую экспертизу, чего сделано не было. Защита призвала кассационный суд признать решения судов нижестоящих инстанций незаконными и подлежащими отмене.

"Доводы обвинения в суде первой инстанции были не чем иным, как домыслами. Состав преступления отсутствовал", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Гусева.

По словам адвоката, Руслан также высказал свою позицию в кассационном суде. Он, в частности, заявил, что статья 1 , по которой его осудили, противоречит Конституции России, в частности, ее статье 29 о свободе мысли и слова. Также Нурушев высказал свою оценку конфликта между Россией и Украиной, но судья прервал его.

"Судья пресек высказывания Руслана, заявив, что на заседании рассматриваются другие вопросы. По вопросу же нарушения Конституции судья предложил Руслану обратиться в Конституционный суд", - рассказала Юлия Гусева.

Судья Ноздрин постановил отказать Руслану Нурушеву в его требованиях и оставить решения районного и областного судов в силе.

"Руслан на условия содержания не жалуется и на здоровье не жалуется. Он вообще ни на что не жалуется: в колонии он работает, отношения с сокамерниками ровные. Брат его посещает. Две моих недавних попытки встретиться с ним в колонии оказались неудачными по разным причинам. Постараюсь все же с ним встретиться, так как на заседании нам так и не дали поговорить", - заключила адвокат Гусева.