×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:23, 30 апреля 2026

Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался удовлетворить жалобу волгоградского юриста Руслана Нурушева на шестилетний приговор по делу о фейках про армию. 

Как писал "Кавказский узел", 5 мая 2025 года суд в Тракторозаводском районе Волгограда  приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 21 июля Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву.

27 августа стало известно, что Нурушева отправили отбывать наказание в колонию №12 Волжского. В октябре адвокат сообщила, что Руслан Нурушев не жалуется на условия содержания в колонии, хотя письма в колонию идут долго из-за цензуры. 

Заседание кассационного суда по жалобе Руслана Нурушева состоялось в режиме видеосвязи вечером 29 апреля. Для участия в процессе Нурушева доставили из колонии №12 в Волжский городской суд, его адвокат Юлия Гусева находилась в Тракторозаводском районном суде Волгограда. Судья Ноздрин председательствовал в зале суда в Краснодаре, там же находился сотрудник прокуратуры. 

В начале заседания адвокат перечислила основные доводы защиты, указав, что в суде первой инстанции обвинение не смогло доказать наличие мотивов политической ненависти в высказываниях Нурушева. Защита настаивала, что для подтверждения версии следствия о мотивах обвиняемого необходимо было провести психолого-лингвистическую экспертизу, чего сделано не было. Защита призвала кассационный суд признать решения судов нижестоящих инстанций незаконными и подлежащими отмене.

"Доводы обвинения в суде первой инстанции были не чем иным, как домыслами. Состав преступления отсутствовал", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Гусева.

По словам адвоката, Руслан также высказал свою позицию в кассационном суде. Он, в частности, заявил, что статья , по которой его осудили, противоречит Конституции России, в частности, ее статье 29 о свободе мысли и слова. Также Нурушев высказал свою оценку конфликта между Россией и Украиной, но судья прервал его. 

"Судья пресек высказывания Руслана, заявив, что на заседании рассматриваются другие вопросы. По вопросу же нарушения Конституции судья предложил Руслану обратиться в Конституционный суд", - рассказала Юлия Гусева.

Судья Ноздрин постановил отказать Руслану Нурушеву в его требованиях и оставить решения районного и областного судов в силе.

"Руслан на условия содержания не жалуется и на здоровье не жалуется. Он вообще ни на что не жалуется: в колонии он работает, отношения с сокамерниками ровные. Брат его посещает. Две моих недавних попытки встретиться с ним в колонии оказались неудачными по разным причинам. Постараюсь все же с ним встретиться, так как на заседании нам так и не дали поговорить", - заключила адвокат Гусева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
05:19, 30 апреля 2026
Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков
04:20, 30 апреля 2026
Житель Волгоградской области ранен во время атаки БПЛА
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
Все события дня
Новости
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Игорь Паскарь. Фото: Игорь Паскарь / Ok.ru
04:51, 17 марта 2026
Адвокат заявил о давлении на Игоря Паскаря в колонии
Женщина с ребёнком в колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:46, 12 марта 2026
Правозащитники призывают освободить матерей-политзаключенных
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:56, 19 февраля 2026
ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
30 апреля 2026, 09:58
Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше