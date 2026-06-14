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09:53, 14 июня 2026

Отчет Юрия Слюсаря о развитии туризма вызвал критику дончан

Дорожные работы. Фото из Telegram-канала губернатора Ростовской области - https://t.me/Yuri_Slusar/5284

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Юрий Слюсарь рапортовал о ремонте дорог к туристическим объектам Ростовской области. Местные жители, комментируя его сообщение в Telegram, призвали главу региона уделить первостепенное внимание состоянию дорог в населенных пунктах.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Ростовской области неоднократно жаловались на проблемы с дорогами. В частности, 13 мая жители Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов обратились к президенту России, чтобы городские власти привели в порядок разбитую дорогу на улице партизанки Ульяны Громовой. По их словам, уже много лет они безуспешно пытаются добиться ремонта важного участка, соединяющего Новочеркасск и слободу Красюковскую.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, он поручил Минтрансу отремонтировать дороги, которые ведут к туристическим объектам.

"Развиваем туристический потенциал, начиная с ремонта дорог. <…> В планах - обновить более 45 километров автодорог, ведущих к туристическим местам", – отчитался губернатор 13 июня в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале Юрия Слюсаря, на который подписано почти 167 тысяч пользователей, на 09.50 мск 14 июня набрал 157 отметок с реакцией пользователей и 68 комментариев.

"Нам точно сейчас нужен именно туризм? Остальное уже есть?" – спросила Лариса. "В Ростове бы для начала все отремонтировали", – написал пользователь Peruane.

"Туристам общественный транспорт нужен… Два трамвая на линии в городе-миллионнике. Позор", – подчеркнул Вадик.

"Приезжайте в Таганрог и посмотрите на этот туристический город. Дороги – яма на яме, да еще "Водоканал" добавил ям по всему городу", – пожаловалась Елена Семенова.

"А когда до Азова руки дойдут? Трава по пояс, дороги как после бомбежки, с вывозом мусора проблему уже решили? До музея еще доехать надо. А кругом бардак", – отметила Нина. "Таганрог даже просто и не упоминали... Видно настолько плохо, что и начинать ремонты не стоит", – заявил пользователь с ником Это Я.

"А когда уже закончат ремонт нашей дороги? Ростов – Таганрог, участок от Пятихатки до Самбека уже. Стоял щит, было написано, что ремонт закончится в 2025 году осенью. Сейчас на этом щите только дата начала работы. Дата окончания отсутствует. Бесконечность, похоже", – отметила Татьяна Журавлева.

"Дорога на хутор Присальский Дубовского района. Просто ямы засыпали вырезанными где-то кусками асфальта. Первый раз такое вижу", – написал пользователь с ником ГЕ.

"А про родину А.П. Чехова забыли. Центральная улица города Таганрога имени Чехова в ужасном состоянии. Ездить по ней невозможно", – подчеркнул пользователь Serd Nem.

"Прошу Вас обратить внимание на 4-й проезд Доватора, асфальтовое покрытие находится в аварийном состоянии. На обращения и жалобы конкретного ответа не дают в течение трех лет. Поездки на работу и обратно превратились в преодоление полосы препятствий, администрация района и города дают каждый год ответ о рассмотрении вопроса на следующий год", – обратился к губернатору Андрей Ярмов.

На 09.50 мск 14 июня в телеграм-канале Юрия Слюсаря, а также на сайте администрации Ростовской области нет комментариев относительно жалоб жителей на плохие дороги.

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Автор: "Кавказский узел"

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