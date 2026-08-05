Жительница Дагестана заподозрена в оправдании терроризма
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Следственным отделом по городу Каспийску возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Каспийска из-за размещенной в сети аудиозаписи, в которой, по мнению следствия, были признаки оправдания терроризма.
По версии следствия, подозреваемая, используя мобильный телефон, разместила в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей аудиозапись, которая содержала высказывания, выражающие публичное оправдание терроризма и пропаганду террористической деятельности.
Она подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенные с использованием интернета , сообщает следственный комитет по региону в Telegram-канале.
"Поскольку доступ к опубликованному материалу имел неопределенный круг пользователей сети Интернет, содержащиеся в нем сведения стали общедоступными", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, обвиняемого в публичном оправдании терроризма.
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