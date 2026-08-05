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06:51, 5 августа 2026

Основательница проекта "Кавказ без матери" заявила об угрозах и давлении

Лидия Михальченко. Кадр из видео https://t.me/heda_media/3087

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основательница правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила об угрозах и оскорблениях в адрес его сотрудников, а также о блокировке страницы проекта в соцсети.

По словам одного из сотрудников правозащитного проекта "Кавказ без матери", аккаунт проекта в Instagram* подвергся атаке и заблокирован.

"Наш основной аккаунт heda_media в Instagram* атакован. Мы работаем над его восстановлением", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Основной площадкой проекта в Instagram* временно стал аккаунт heda_eng, который ранее использовался для публикаций на английском языке.

Проект "Кавказ без матери" был создан шесть лет назад для защиты прав женщин Северного Кавказа, в первую очередь их материнских прав, рассказала его основательница Лидия Михальченко в видеообращении, опубликованном 3 августа в Telegram-канале проекта.

Она связала угрозы и блокировку страницы в Instagram* с деятельностью проекта. "Сейчас из-за этого нас хотят заставить замолчать. Нам угрожают, нас оскорбляют, нам заблокировали нашу основную страницу", – сказала правозащитница.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России остается актуальной ситуация с правами женщин. Так, 28 июля журналистка Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы членов "Кавказской общины" к насилию над женщинами.

Поводом для обращения стал ролик жительницы Беслана, которая станцевала перед камерой в майке без бюстгальтера. Администратор Telegram-канала "Кавказская община" обвинил ее в оскорблении традиций, пригрозил заставить извиняться всю семью и опубликовал домашний адрес девушки, сообщила Собчак 26 июля в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

В феврале 2025 года обвиняемый в убийстве невестки Кристины Коковой житель Бачи-Юрта Руслан Умаев отправился в зону военной операции на Украине. По данным правозащитников, Умаев признался в убийстве, заявив, что задушил Кокову и сжег ее тело из-за того, что она якобы "аморально вела себя", а останки выбросил в реку.

Уроженка подмосковной Лобни Кристина Кокова в 2020 году вышла замуж за Ахмеда Умаева и после переезда в Чечню родила дочь. Она жаловалась на давление со стороны свекрови и физическое насилие со стороны мужа. После развода Кокова вернулась к матери, однако родственники бывшего супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. Свекор Руслан Умаев контролировал действия бывшей невестки и угрожал лишить ее возможности общаться с дочерью, рассказала мать Коковой Анастасия.

Ранее широкий общественный резонанс в Чечне вызвала история смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Она умерла 12 июня 2020 года в доме супруга и была похоронена ночью. Муж Умаевой утверждал, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. При этом родственники женщины рассказали, что между супругами часто происходили ссоры.

Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года. Через три дня в ситуацию вмешался Рамзан Кадыров, заявивший, что у родственников женщины нет подтверждений вины ее мужа. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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